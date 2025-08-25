La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Coche de la Policía Local de Abarán, en una imagen de archivo. Ayto.

Detenido tras provocar diversos altercados en Abarán y tumbarse en la calzada

El hombre se quedó tendido en la carretera RM-512, lo que generaba un peligro contra la seguridad vial

Jesús Yelo

Abarán

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:52

Agentes de la Policía Local de Abarán detuvieron el pasado fin de semana a un hombre de Cieza como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertaron de la presencia de una persona tumbada en plena noche en medio de la carretera RM-512, lo que generaba una situación de extremo por la escasa visibilidad reducida, que obligaba a los vehículos que circulaban a realizar maniobras bruscas para evitarlo y no causar un accidente.

Los agentes se desplazaron al lugar, donde protegieron al individuo, para proceder a continuación a su identificación y detención. La intervención evitó un posible atropello o un accidente múltiple de consecuencias imprevisibles, según un portavoz policial.

El detenido, que a lo largo de la tarde había generado diversos altercados en la población, fue trasladado a dependencias policiales para la elaboración de las correspondientes diligencias. Posteiormente, fue puesto a disposición judicial, que será la encargada de determinar las medidas a adoptar valorando también el estado psico-físico de esta persona en el momento de los hechos.

  Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
