La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agente de la Guardia Civil trabajando en la operación 'Nearfone'. Guardia Civil

Detenido en Abarán al vecino de un octogenario por suplantar su identidad para comprar dos móviles

Las operadores de telefonía reclamaban al anciano más de 2.000 euros

LA VERDAD

Martes, 19 de agosto 2025, 10:30

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación para esclarecer la supuesta usurpación de identidad de un vecino de Abarán, octogenario, que culminó con la detención de su vecino, un experimentado delincuente, al que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil y estafa.

La investigación inició en 2024, cuando un vecino de Abarán denunció ante la Guardia Civil que dos operadoras de telefonía móvil le reclamaron el pago de unas facturas pendientes. El denunciante, octogenario, desconocía el origen de la deuda, que superaba los 2.000 euros.

Los guardias civiles, especializados en ciberdelincuencia, se hicieron cargo de la investigación y consultaron con las operadoras de telefonía que reclamaban los pagos, lo que les permitió averiguar que la deuda se relacionó con la compra de dos móviles de gama alta, valorados en 1.400 y más de 600 euros.

Después de meses de investigación, la Guardia Civil identificó a la persona que utilizó los datos personales de la víctima, para suplantar su identidad y así realizar las compras online a su nombre. Se trata de un vecino del anciano, de 52 años, que ha sido relacionado con la autoría de los delitos investigados.

La Guardia Civil finalizó esta operación, llamada 'Nearfone', con la detención del sospechoso, con un amplio historial delictivo, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil y estafa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  7. 7 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  8. 8 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  9. 9

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido en Abarán al vecino de un octogenario por suplantar su identidad para comprar dos móviles

Detenido en Abarán al vecino de un octogenario por suplantar su identidad para comprar dos móviles