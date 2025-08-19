Detenido en Abarán al vecino de un octogenario por suplantar su identidad para comprar dos móviles Las operadores de telefonía reclamaban al anciano más de 2.000 euros

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 10:30 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación para esclarecer la supuesta usurpación de identidad de un vecino de Abarán, octogenario, que culminó con la detención de su vecino, un experimentado delincuente, al que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil y estafa.

La investigación inició en 2024, cuando un vecino de Abarán denunció ante la Guardia Civil que dos operadoras de telefonía móvil le reclamaron el pago de unas facturas pendientes. El denunciante, octogenario, desconocía el origen de la deuda, que superaba los 2.000 euros.

Los guardias civiles, especializados en ciberdelincuencia, se hicieron cargo de la investigación y consultaron con las operadoras de telefonía que reclamaban los pagos, lo que les permitió averiguar que la deuda se relacionó con la compra de dos móviles de gama alta, valorados en 1.400 y más de 600 euros.

Después de meses de investigación, la Guardia Civil identificó a la persona que utilizó los datos personales de la víctima, para suplantar su identidad y así realizar las compras online a su nombre. Se trata de un vecino del anciano, de 52 años, que ha sido relacionado con la autoría de los delitos investigados.

La Guardia Civil finalizó esta operación, llamada 'Nearfone', con la detención del sospechoso, con un amplio historial delictivo, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil y estafa.