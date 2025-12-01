La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del Castillo de Moratalla. CARM

Destinan 200.000 euros para restaurar el Castillo de Moratalla

Las obras previstas acometerán los daños en uno de los lienzos del patio y grietas en el interior de una torre

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:28

Comenta

El Gobierno regional, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha concedido una subvención de cerca de 200.000 euros al Ayuntamiento de Moratalla para la ejecución de obras de consolidación y estabilización de la fortaleza medieval de la localidad.

El Castillo de Moratalla, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949, está constituido por seis torres unidas por lienzos de muralla en desigual estado de conservación, entre las que destaca la Torre del Homenaje, que data de mediados del siglo XV. El enclave defensivo resultó de mucha importancia durante la etapa de la Reconquista e incluso tras la conquista del Reino de Murcia, debido a su condición de tierra de frontera con los musulmanes de Granada, que con frecuencia realizaron, o intentaron, incursiones en tierras murcianas.

En el año 2010 se llevaron a cabo actuaciones para recuperar el nivel del patio, alrededor del brocal del pozo, y se recuperaron los espacios de la bodega y el jaraíz aparecidos en las excavaciones de 2005, con una cubierta utilizable como posible escenario. Se sustituyó también la escalera de acceso a la Torre del Homenaje y se consolidaron los lienzos del recinto. Sin embargo, el año pasado, el Ayuntamiento alertó de daños en uno de los lienzos del patio y de grietas en el interior de la torre, además del desplazamiento del sillar de clave de la aspillera, lo que ha llevado a la Comunidad Autónoma a subvencionar las obras de restauración planeadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  2. 2

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  3. 3 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  8. 8

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Destinan 200.000 euros para restaurar el Castillo de Moratalla

Destinan 200.000 euros para restaurar el Castillo de Moratalla