Los agentes junto a la detenida. GC

Desmantelan un grupo criminal en Mula que flirteaba con hombres solos para robarles

La mujer arrestada se dirigía a locales de ocio en los que seleccionaba a sus víctimas y las convencía para que la acompañasen fuera del local para asaltarlas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:36

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación en el municipio de Mula que culminó con la desarticulación de un grupo criminal, formado por dos hombres y una mujer, al que atribuye la presunta autoría de dos delitos de robo con violencia e intimidación, ocurridos los pasados días 7 y 8 de julio.

El primero de los hechos tuvo lugar de madrugada, cuando una mujer entabló conversación con un hombre en un local de ocio del municipio muleño. Después de ganarse su confianza, logró que la acompañase a un lugar apartado, poco iluminado y lejos de posibles testigos, donde lo amenazó con una navaja. El atraco se saldó con el robo de 350 euros y con la sospechosa huida.

Al día siguiente, la misma mujer repitió el patrón acercándose a un hombre que se encontraba solo en un bar. Después de convencerlo para que saliera del local y la acompañase, como en la anterior ocasión, se dirigió a una zona poco iluminada para materializar la emboscada. Fue en ese callejón donde fue abordado por dos hombres: mientras uno lo sujetó fuertemente por la espalda, el otro le puso un cuchillo jamonero en el cuello. Después de cometer el robo, los tres huyeron a pie.

En menos de 48 horas, la investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió identificar a los sospechosos, todos ellos con un abultado historial delictivo. Se trata de una mujer y dos hombres, vecinos de Mula y con edades comprendidas entre los 45 y 52 años,que han resultado detenidos como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia e intimidación.

Según se desprende de la investigación se trata de un grupo criminal que organizaba sus tareas delictivas. La mujer se dirigía a locales de ocio donde, bajo la apariencia de un flirteo nocturno, seleccionaba a hombres solos. Oculta bajo una estrategia delictiva pedía a sus víctimas que la invitasen a una consumición para cerciorarse que llevaban suficiente dinero en la cartera. Finalmente, los convencía para que la acompañasen fuera del local.

