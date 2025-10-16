Desmantelan en Fortuna un grupo que robaba en comercios de todo el país Los cuatro detenidos cometieron hurtos en establecimientos de Murcia, Alicante, Sevilla y La Coruña, entre otros lugares

LA VERDAD Jueves, 16 de octubre 2025, 16:19 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Cieza la operación 'Inko', una investigación iniciada para esclarecer varios robos cometidos en comercios, en la que se ha desarticulado un grupo delictivo asentado en Madrid y dedicado a cometer robos en establecimientos públicos.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido en Fortuna a los cuatro integrantes del grupo delictivo, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y apropiación indebida.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita localizaron a cuatro personas que se encontraban hospedados en Fortuna y que viajaban en un turismo de alquiler, que había sido apropiado indebidamente, por lo que resultaron detenidos por este hecho delictivo.

La Benemérita abrió la operación para investigar todos los hechos relacionados con estas detenciones y el vehículo recuperado. Los guardias civiles incautaron a los detenidos diversas herramientas, material de cerrajería e inhibidores, que se presume que han sido utilizados para la comisión de robos, así como diversa cantidad de monedas, al parecer, sustraídas en algún comercio.

Fruto de las pesquisas practicadas, los guardias civiles averiguaron que los ahora detenidos integraban un grupo delictivo con sede en la capital madrileña y que tenía una considerable movilidad por prácticamente todo el país.

Los investigadores han constatado la presencia del grupo delictivo ahora desmantelado en las provincias de Sevilla, La Coruña y Alicante, así como en la Región de Murcia, además de una elevada movilidad desde su sede en Madrid.

7.000 kilómetros en pocos días

Los guardias civiles verificaron que el vehículo recuperado a los ahora detenidos, en apenas unos días, había recorrido más de 7.000 kilómetros en desplazamientos desde su sede en Madrid por todo el territorio nacional.

Hasta el momento, la Benemérita ha esclarecido cuatro delitos de robo con fuerza, cometidos por los integrantes del grupo delictivo en comercios de Murcia, Alicante, Sevilla y La Coruña, aunque continúa con la investigación abierta para determinar la existencia de más hechos delictivos de este tipo, así como la participación de más personas en los mismos.