Desmantelan un activo punto de cultivo y venta de maría en Bullas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas y en colaboración con la Policía Local de Bullas, ha desarrollado la operación 'Novigreci', una investigación que se ha saldado, hasta el momento, con la identificación, localización y detención de dos integrantes de un grupo delictivo que dirigía un cultivo ilícito de marihuana en un inmueble del casco urbano bullero, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Durante la operación, los guardias civiles han desmantelado un invernadero tipo 'indoor' instalado en una vivienda de Bullas, que tenían en fase de cultivo más de un centenar de plantas de marihuana y cinco kilogramos de esta sustancia en cogollos, que han sido incautados, junto con todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que integraban el invernadero.

Las actuaciones se iniciaron hace unos meses, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio de Bullas.

Las primeras pesquisas permitieron ubicar una vivienda y verificar que la misma tenía una conexión ilícita a la red eléctrica, habitualmente relacionado con el cultivo interior de marihuana.

Los investigadores establecieron sobre la vivienda un discreto dispositivo de vigilancia que permitió detectar a varias personas desmontando parte de la infraestructura destinada a un supuesto cultivo de cannabis de interior. Unos medios logísticos que, al parecer, iban a ser trasladados a otro inmueble para iniciar otros cultivos ilícitos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, efectivos de la Benemérita y de la Policía Local de Bullas han llevado a cabo la entrada y el registro en el inmueble investigado, en el que se ha hallado el invernadero clandestino instalado en varias estancias de la vivienda, así como otras habitaciones dedicadas al tratamiento de la plantación, como secado y empaquetado.

El registro ha culminado con la detención de dos de los integrantes del grupo delictivo investigado, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Operación abierta

La Guardia Civil continúa con la operación 'Novigreci' abierta, ya que no se descarta la detención de más integrantes del grupo criminal implicado en los hechos investigados, así como el esclarecimiento de más delitos.