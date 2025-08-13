Desarticulan un grupo delictivo autor de múltiples robos con violencia en Archena Han incautado una pistola, utilizada en la comisión de los delitos, abundante munición, teléfonos móviles y un vehículo

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló la operación 'Bucheron', una investigación iniciada para esclarecer un violento robo cometido en Ojós, que culminó con la detención de los tres integrantes de un grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Durante la operación, en los cuatro registros realizados en viviendas de Villanueva del Río Segura, sede del grupo delictivo desmantelado, los especialistas en Policía Judicial incautaron una pistola semiautomática con abundante munición, un vehículo y numerosos teléfonos móviles.

Las actuaciones se iniciaron en diciembre del pasado año, cuando se detectó la comisión de un violento robo y posterior detención ilegal de la víctima en el municipio de Ojós, quien, además de sustraerle dinero y sus efectos personales, resultó con lesiones originadas por los autores del hecho delictivo.

Los hechos tuvieron lugar en un paraje rural de Ojós, cuando la víctima concertó un encuentro para realizar una transacción comercial. A la cita acudieron tres personas en un vehículo, encapuchadas y, uno de ellos, armado con una pistola. Intimidaron y agredieron a la víctima, la retuvieron en contra de su voluntad y los introdujeron en el maletero de su vehículo y lo abandonaron a su suerte huyendo del lugar de los hechos. Poco después y pese a haber sido amordazado y atado de pies y manos con cinta americana, la víctima consiguió escapar de su encierro y pedir ayuda.

Tras alertar de lo sucedido, inmediatamente una patrulla de Prevención de Seguridad Ciudadana se reunió con la víctima y la trasladó hasta un centro hospitalario para que recibiera asistencia sanitara debido a las lesiones sufridas por el robo. Paralelamente y debido a la gravedad de los hechos, la Guardia Civil activó a sus especialistas para que se hicieran cargo de la investigación, que recabaron toda la información posible del hecho delictivo.

Los investigadores entrevistaron a la víctima, que les relató el robo sufrido, y efectuaron una minuciosa inspección técnico-ocular tanto del vehículo de la víctima como en lugar de los hechos, donde se recabaron indicios, muestras y testificales que permitieron establecer las posibles hipótesis sobre lo acontecido.

Los guardias civiles identificaron a varias personas que se encontraban, presuntamente, vinculadas a los hechos investigados, los cuales convivían en una urbanización de Villanueva del Rio Segura, y se fijó la principal línea de investigación sobre los sospechosos con un amplio dispositivo de vigilancia.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que se practicó la entrada y el registro de cuatro viviendas. Esto culminó con la localización y detención de los tres integrantes del grupo delictivo.

Hasta el momento, se han esclarecido cinco delitos contra el patrimonio, –tres robos con violencia y dos robos con fuerza en vivienda cometidos en Ojós y Archena–, aunque la Guardia Civil continúa con la investigación abierta para determinar si los ahora detenidos se encuentran tras la autoría de más hechos delictivos.