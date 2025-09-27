Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual El acusado niega el relato de la víctima y argumenta que hubo «voluntariedad» por ambas partes durante el encuentro

Un joven de 25 años, vecino de Calasparra e integrante en la lista socialista en las últimas elecciones municipales, fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor, unos hechos que se habrían producido, presuntamente, durante las pasadas fiestas patronales de la localidad; en concreto, la noche del pasado 30 de agosto. El acusado niega el relato de la víctima y argumenta que hubo «voluntariedad» por ambas partes durante el encuentro, tal como aseguró el denunciado a preguntas de este periódico.

Según fuentes de la investigación, esta persona, que integró las listas electorales con las que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 y al que se le ofreció la responsabilidad del área de Deportes dentro de la ejecutiva calasparreña de la agrupación –aunque finalmente asegura que no la asumió «al no ser militante», según aclara–, habría invitado a la chica, a la que conocía, a entrar en una caseta municipal vinculada a las celebraciones a la que él tendría acceso en su condición de colaborador del partido. Y una vez dentro, presuntamente la presionó para mantener relaciones sexuales. Algo a lo que la menor se negó, pero el joven continuó insistiendo mediante tocamientos.

Finalmente, la chica logró abandonar el lugar y denunció los hechos. Poco después, el presunto autor fue detenido, aunque tras tomarle declaración fue puesto en libertad sin cargos. Por el momento sigue a la espera de cómo evolucione el proceso judicial.

