Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros Los bomberos siguen trabajando para extinguir el fuego, que ya está controlado y que podía ser avistado incluso desde la provincia de Alicante

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 08:36 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

Un aparatoso incendio volvió este martes a poner a la Región de Murcia en alerta. El fuego, originado en una planta de reciclaje de Fortuna, generó una gruesa columna de humo negro que fue visible a kilómetros de distancia. Según informaron fuentes de Emergencias, los bomberos ya han logrado contener las llamas y siguen trabajando ahora en su extinción.

Fue en torno a las 2.10 horas de la madrugada cuando el 112 comenzó a recibir alrededor de medio centenar de llamadas alertando del incendio. Al lugar se desplazó en primer momento una patrulla de la Policía Local, que confirmó la existencia el fuego. Los agentes municipales informaron de ardía material almacenado en el exterior de la nave y remarcaron la necesidad de medios de extinción, por lo que se movilizaron bomberos procedentes de los parques de Abanilla y Molina de Segura (nueve bomberos y un sargento con cinco vehículos de extinción).

El incendio está controlado, no hay peligro de que se extienda a naves colindantes y se encuentran trabajando en el mismo tres bomberos con dos vehículos de extinción.

Otro fuego el pasado julio

El pasado julio Fortuna ya fue testigo de otro incendio en una nave dedicada al reciclaje de plásticos de este mismo polígono industrial. En esa ocasión el fuego, controlado tras más de cinco horas de lucha y que obligó a mantener servicios refrescando los rescoldos, afectó a seis naves y una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados.