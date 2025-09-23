La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos, este martes, trabajando para extinguir el incendio. CEIS

Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros

Los bomberos siguen trabajando para extinguir el fuego, que ya está controlado y que podía ser avistado incluso desde la provincia de Alicante

LA VERDAD

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:36

Un aparatoso incendio volvió este martes a poner a la Región de Murcia en alerta. El fuego, originado en una planta de reciclaje de Fortuna, generó una gruesa columna de humo negro que fue visible a kilómetros de distancia. Según informaron fuentes de Emergencias, los bomberos ya han logrado contener las llamas y siguen trabajando ahora en su extinción.

Fue en torno a las 2.10 horas de la madrugada cuando el 112 comenzó a recibir alrededor de medio centenar de llamadas alertando del incendio. Al lugar se desplazó en primer momento una patrulla de la Policía Local, que confirmó la existencia el fuego. Los agentes municipales informaron de ardía material almacenado en el exterior de la nave y remarcaron la necesidad de medios de extinción, por lo que se movilizaron bomberos procedentes de los parques de Abanilla y Molina de Segura (nueve bomberos y un sargento con cinco vehículos de extinción).

El incendio está controlado, no hay peligro de que se extienda a naves colindantes y se encuentran trabajando en el mismo tres bomberos con dos vehículos de extinción.

Otro fuego el pasado julio

El pasado julio Fortuna ya fue testigo de otro incendio en una nave dedicada al reciclaje de plásticos de este mismo polígono industrial. En esa ocasión el fuego, controlado tras más de cinco horas de lucha y que obligó a mantener servicios refrescando los rescoldos, afectó a seis naves y una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  5. 5 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  6. 6

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  7. 7

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  8. 8

    Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10 Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros

Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros