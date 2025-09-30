La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades y responsables de Fundown, ante el Centro de Atención Temprana de Santomera, en julio de 2024. Ayto.

La Consejería prevé que el Centro de Atención Temprana de Santomera, de titularidad municipal, abra en diciembre, con 15 meses de retraso

El PSOE exige que no haya más demoras y Política Social tramita la convocatoria de las sesiones para menores de 0 a 6 años

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:30

La Consejería de Política Social prevé que el Centro de Atención Temprana de Santomera, de titularidad municipal, pueda abrir sus puertas «a finales de este ... año», una vez que adjudique el paquete de intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo, cuya financiación le corresponde. Así lo pide el Ayuntamiento desde hace más de un año, cuando el alcalde, Víctor Martínez, anunció la puesta en marcha de este servicio público «tras el verano» de 2024. El PSOE exigió en el último Pleno municipal que no haya más retrasos en abrir esta instalación, cuyas obras acabaron en 2023.

