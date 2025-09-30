La Consejería prevé que el Centro de Atención Temprana de Santomera, de titularidad municipal, abra en diciembre, con 15 meses de retraso

La Consejería de Política Social prevé que el Centro de Atención Temprana de Santomera, de titularidad municipal, pueda abrir sus puertas «a finales de este ... año», una vez que adjudique el paquete de intervenciones dirigidas a niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo, cuya financiación le corresponde. Así lo pide el Ayuntamiento desde hace más de un año, cuando el alcalde, Víctor Martínez, anunció la puesta en marcha de este servicio público «tras el verano» de 2024. El PSOE exigió en el último Pleno municipal que no haya más retrasos en abrir esta instalación, cuyas obras acabaron en 2023.

«Era necesario aprobar los Presupuestos [de la Comunidad Autónoma de 2025] para poder convocar una nueva oferta de sesiones de atención temprana. El IMAS ya está haciendo los trámites necesarios para que esa convocatoria se haga efectiva en los próximos meses», indicaron fuentes de la Consejería que dirige Conchita Ruiz. Añadieron que «Fundown, al igual que el resto de entidades que lo soliciten, podrá concurrir».

La demora en la apertura de esta instalación obliga a numerosas familias a desplazarse a Murcia y otros municipios para que sus hijos reciban la atención necesaria.

El PSOE exige que no haya más demoras

En el Pleno, a preguntas de la concejal socialista Paloma Cánovas el alcalde aseguró tener el compromiso de la consejera sobre la puesta en marcha del centro antes de que acabe 2025. Y añadió que, si eso no ocurre, él será el primero que acompañará a Cánovas a manifestarse ante la sede de la Consejería.

En mayo de 2024, el Ayuntamiento informó de que la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) se haría cargo del Centro de Atención Temprana de Santomera. La Junta de Gobierno Local aprobó el inicio del expediente de cesión a esta entidad sin ánimo de lucro, para que gestionara el centro sin que supusiera coste económico alguno para el Consistorio. Así lo destacaron a LA VERDAD fuentes del gobierno local acerca de este nuevo equipamiento, construido en la calle Picasso, frente al Espacio Joven.

«Santomera se sumará a la red de municipios que disponen de un servicio para el que la Comunidad ha ampliado el número de plazas y de sesiones terapéuticas hasta el año 2029, con una inversión adicional de 33,5 millones de euros. La red pública de Atención Temprana de la Región dispone de 52 Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (Cdiat). Y, desde la entrada en vigor de la Ley de Atención Temprana, en 2022, más de 7.700 menores han recibido apoyo gratuito», indicaron en el Ayuntamiento. Y se refirieron a la atención a menores con trastorno del espectro autista (TEA), déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o síndrome de Down.

Ya en julio del año pasado, el Ayuntamiento indicó que la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) había recibido «las llaves del que será su nuevo Centro de Atención Temprana, ubicado en Santomera, que abrirá sus puertas tras el verano». «En concreto, la entidad asumirá la gestión y la dotación del equipamiento de este centro, sin que suponga ningún coste para el Consistorio santomerano», añadieron fuente de esta institución, tras un acto que contó con la presencia del primer edil; Rosario Peñalver, presidenta de Fundown; Pedro Martínez, gerente de la fundación; Carlos Navarro, concejal de Atención Social; y Reme Yagües, concejal de Juventud.

El regidor afirmó que «Santomera se convierte en un referente en la atención temprana, ya que este nuevo centro dará respuesta a las necesidades tanto de los vecinos y vecinas del municipio como de aquellos territorios limítrofes». «Una vez que Fundown ha recepcionado el centro, solicitará un concierto social a la Comunidad Autónoma para llevar a cabo acciones de atención temprana», detalló el gobierno local, del PP.

Y Martínez declaró que «la atención temprana es fundamental para reducir al máximo el impacto futuro de los trastornos precoces». También agradeció «la apuesta de Fundown y de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad por atender estas necesidades en el municipio». Y aseguró que «la atención integral a la infancia es una de las prioridades de este equipo de gobierno».