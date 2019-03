«La Comunidad debe actuar de forma inmediata sobre los caminos rurales» El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno. / J. L. P. Juan Jesús Moreno, acalde de Mula: «Es un problema que empieza a ser grave; por algunos que transitan muchos vecinos no puede pasar ningún vehículo» J. L. PIÑERO Domingo, 31 marzo 2019, 10:59

Juan Jesús Moreno, casado y con dos hijos, fue elegido alcalde de Mula en 2015. Pero lleva mucho más tiempo en el Ayuntamiento. Concejal del PSOE desde el año 2003, también fue teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Obras y Servicios, Deportes y Política Social durante cuatro años. Reconoce que el estado de los caminos rurales es uno de los problemas que más le ha preocupado de estos últimos años.

-¿Cuál es su valoración de esta legislatura?

-Ha sido una legislatura apasionante, una legislatura donde el objetivo principal era sentar los pilares para sectores que son muy importantes como el Turismo y la Agricultura, para el crecimiento en nuestro municipio. También una legislatura donde debíamos seguir en la línea de la reducción de deuda. Hemos apostado por otra forma de hacer política, una política cercana con el ciudadano y sobre todo una política de consenso y de diálogo.

-¿Qué proyectos se han logrado acometer?

-Hemos logrado establecer un proyecto interesante en el municipio, como ha sido el Parque Solar. Un proyecto que será un motor importantísimo para la economía municipal y también está siéndolo para el empleo. También hemos procedido al arreglo de muchas calles en Mula y también en pedanías. Estamos construyendo la nueva grada del campo de fútbol, y ya está abierta la pista de patinaje, así como la rotonda de la carretera de Pliego. También hemos trabajado para poder tener una ITV en Mula, que se abrirá en el polígono industrial El Arreaque en próximas semanas. Es indudable que fue un logro de toda la corporación, y una inmensa felicidad, que la tamborada de Mula sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que fuera un éxito la celebración de las jornadas nacionales del Tambor y el Bombo del 2018, algo muy bueno para comercios y hostelería. Podríamos hablar de mucho más pero destacamos algunos de ellos. En definitiva, hemos dado vida a nuestro municipio trabajando de la mano de todas las asociaciones. Hemos conseguido que Mula vuelva estar en su sitio histórico.

-¿Y el castillo?

-Hemos cumplido con un compromiso que era recuperar la propiedad de nuestro castillo, ya tenemos casi el 70% (un 67,67 %), y eso dará la oportunidad de poder invertir en él, y que sea toda una referencia para el turismo de nuestra ciudad y de la Región de Murcia. Sabemos que el Ministerio de Cultura está trabajando para que un 22%, sin herederos, pase a propiedad pública, por lo que queda solo un 11% en propiedad privada.

-El municipio de Mula está entre los más extensos de la región, pues tiene cientos de kilómetros de caminos rurales, estando en mal estado. ¿Qué piensa hacer?

-Es un problema que empieza a ser grave, dado que es una competencia que tiene la Comunidad y que tiene que actuar de una manera inmediata. Existen algunos caminos que comunican con otros municipios y son transitados por muchos vecinos y algunos no están para que pase por ello ningún vehículo. Nosotros hemos actuado este año en algunos caminos y seguiremos haciéndolo con partidas dentro del presupuesto municipal, pero seguiremos insistiendo a la consejería oportuna, sea del color político que sea.

-Han aprobado la ampliación de la planta solar de la Retamosa. ¿Qué espera de estas obras?

-Bueno, esperamos que sea un repulsivo más para la economía del municipio. Esta aprobación va a suponer un incremento bastante considerable para los ingresos del Ayuntamiento, y sobre todo también para paliar el desempleo en nuestra ciudad. Ese es nuestro principal objetivo: intentar solucionar el problema económico y también el del empleo. Y, con este proyecto, creo que se cumplen estos requisitos, poniendo también a Mula como la ciudad más importante en España en cuanto a energías renovables.

-¿Qué compromisos no ha podido cumplir?

-El proyecto que no hemos podido cumplir es el de bajar la tasa de desempleo al mínimo. Hay que tener en cuenta que el desempleo se ha reducido bastante respecto al 2015, cuando llegamos al gobierno, pero no es suficiente y mientras haya alguien parado no podré decir que se ha cumplido mi objetivo.

-¿Y los aspectos más difíciles que se ha encontrado a lo largo de esta legislatura?

-Lo verdaderamente difícil ha sido y está siendo la crisis por la que está atravesando la industria conservera Cofrusa, que se encuentra en liquidación. Creo que hemos puesto toda la carne en el asador para intentar buscar la mejor solución posible, que cuando sea liquidada pueda ser ofrecida a inversores solventes y poder mantener la mayoría de puestos de trabajo. También está siendo muy complicada resolver la financiación local; no puede ser que desde el Ayuntamiento estemos subvencionando a la Comunidad Autónoma, ya que estamos pagando por encima de un millón de euros en servicios que debería de prestar la Comunidad y que podrían repercutir en mejores servicios y mejores condiciones para los muleños.

A vueltas con la piscina

-Vuelve a presentarse a las elecciones municipales. ¿Qué medidas se propone adoptar para la próxima legislatura en el caso de que vuelva a resultar elegido?

-En cuanto a infraestructuras tenemos pendiente, y es algo que vamos a llevar a cabo en la próxima legislatura, el arreglo de la Gran Vía, ya que es el único lugar donde tenemos problemas de inundaciones cada vez que llueve, una vez que se va arreglar la calle Cartagena. También, con el análisis exhaustivo de nuestro plan general, vamos a crear suelo industrial para que puedan venir empresas que generen empleo en toda la comarca. Evidentemente, una vez establecida y pagada la deuda de la piscina climatizada, en el último tercio del 2020, podremos reabrir este servicio tan importante para Mula y su comarca. Aquí quiero dejar bien claro que en nuestro último programa electoral no incorporamos el compromiso de reabrirla porque sabíamos todas las dificultades que había, por eso ahora creemos que en los próximos cuatro años será posible su reapertura. Y, como no, una vez que tengamos el total de la propiedad del castillo, poder abrirlo para el disfrute de los muleños y de toda la gente que quiera visitar nuestra ciudad.