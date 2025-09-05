La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los edificios clausurados. C. C.

Clausurados dos edificios de los 'bloques de la Titos' en Alguazas

Los inmuebles se encuentran desalojados desde 2024, y ahora se declara la inhabilitabilidad

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:00

El Alcalde de Alguazas ha dictado resolución por la que se declara la inhabitabilidad de un total de 24 viviendas y 6 bajos comerciales situados en los conocidos como 'bloques de la Titos', así como la clausura completa de ambos edificios por motivos de seguridad y salubridad. Estos inmuebles se encontraban ya desalojados desde octubre de 2024, fecha en la que se procedió a su vaciado total, tras constatar que en ellos se venían desarrollando actividades delictivas relacionadas con la venta y consumo de drogas, además de presentar un elevado riesgo para la convivencia vecinal.

Con esta resolución, el Ayuntamiento de Alguazas impide el acceso a los inmuebles, reforzando así las medidas de control y protección en la zona. Al mismo tiempo, se han iniciado los trámites administrativos para la constatación y declaración de ruina de los edificios, paso previo a la adopción de nuevas decisiones urbanísticas que permitan garantizar la seguridad y mejorar la imagen del municipio.

El alcalde ha subrayado que esta medida responde al compromiso del equipo de gobierno de velar por la seguridad ciudadana y la salubridad pública, avanzando en la recuperación de espacios degradados y en la construcción de una Alguazas más segura y habitable.

