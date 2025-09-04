Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Residentes de las pedanías de Peña Zafra y Balonga, en Abanilla, denunciaron el pasado martes la «grave situación» que viven sus habitantes debido al polvo generado por una cantera de áridos ... . Según relatan, la nube es tan densa que se han visto obligados a cerrar puertas y ventanas, e incluso a evacuar a las personas más sensibles de sus viviendas.

«Acabo de llamar a los servicios de emergencia y la Policía Local de Abanilla me ha dicho que están en otro requerimiento y que ahora no pueden subir. Mientras tanto, tengo que cerrar todo, no podemos salir al exterior y he tenido que evacuar a las personas más sensibles», explicó Inmaculada Nicolás Perea, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Explotación Minera de Peña Zafra, Balonga y Quibas (PAEM-PBQ). Perea denunció, asimismo, que el problema llega incluso «a dificultar el tráfico de vehículos por las carreteras de la zona, lo que conlleva un riesgo muy importante de accidentes». Los vecinos denuncian también la «pasividad» de las autoridades, afirmando haber solicitado ayuda a la Guardia Civil, a la Policía Local, al 112, sin obtener solución.

Los afectados reclaman a la empresa responsable de la explotación que «cese de inmediato la actividad» que provoca la polvareda

La denunciante reclamó públicamente a la empresa responsable de la explotación que «cese de inmediato la actividad que está provocando las nubes de polvo. Ruego en este momento a cualquier persona que pueda hacer parar esta barbaridad que lo haga, porque no sabemos qué más podemos hacer», sentenció. Los afectados insisten en que la situación no es aislada y reclaman una actuación urgente por parte de las autoridades para garantizar la salud y seguridad de los vecinos de la pedanía.