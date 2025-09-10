La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la ceremonia religiosa, en San Esteban. AYTO.

El centenario de la coronación de la Patrona de Cehegín llena de fe la ciudad

El ceheginero Sebastián Chico, obispo de Jaén, preside la celebración y dona su Cruz Pectoral a la Hermandad de la Virgen

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:03

La Virgen de las Maravillas, Patrona de Cehegín, lució este miércoles nuevamente como reina y señora de la ciudad. La localidad vivió uno de ... los días más importantes de su historia reciente, con un gran significado religioso y social: la solemne función religiosa que sirvió para conmemorar el centenario de la Coronación Canónica Pontificia. La jornada, que coincidió con la festividad de la Madre de Dios, reunió a una multitud de fieles en la localidad, dentro de una celebración en la que pudieron obtener la indulgencia plenaria en este Año Jubilar con motivo de los 300 años de la llegada de la Virgen de las Maravillas a la localidad. Los actos se desarrollaron al aire libre en el atrio del convento franciscano de San Esteban, santuario de la Virgen de las Maravillas.

