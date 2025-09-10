El centenario de la coronación de la Patrona de Cehegín llena de fe la ciudad

La Virgen de las Maravillas, Patrona de Cehegín, lució este miércoles nuevamente como reina y señora de la ciudad. La localidad vivió uno de ... los días más importantes de su historia reciente, con un gran significado religioso y social: la solemne función religiosa que sirvió para conmemorar el centenario de la Coronación Canónica Pontificia. La jornada, que coincidió con la festividad de la Madre de Dios, reunió a una multitud de fieles en la localidad, dentro de una celebración en la que pudieron obtener la indulgencia plenaria en este Año Jubilar con motivo de los 300 años de la llegada de la Virgen de las Maravillas a la localidad. Los actos se desarrollaron al aire libre en el atrio del convento franciscano de San Esteban, santuario de la Virgen de las Maravillas.

La misa estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez, natural de Cehegín, y fue concelebrada por una treintena de sacerdotes provenientes varias parroquias de la Diócesis de Cartagena. En la celebración participaron las tres parroquias de la localidad y, en la liturgia, intervino asimismo el coro Ciudad de Cehegín, que interpretó la Misa Brevis de Jacob Haan. Del mismo modo, estuvo presente la Sociedad Musical de Cehegín que, tras la coronación, que interpretó el Himno de España, contribuyendo a la solemnidad y emoción del momento.

Entre los asistentes al acto se encontraba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; así como diferentes autoridades regionales. También estuvieron presentes la alcaldesa, Alicia del Amor; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol; la Reina y Corte de Honor 2025, junto a miembros de la Corporación Municipal.

Al finalizar la misa, monseñor Sebastián Chico Martínez tuvo un emotivo gesto con la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, al donar su propia Cruz Pectoral, que contiene una reliquia de San Juan de Ávila, Patrón de Andalucía. Este gesto fue recibido con gran emoción y gratitud por parte de los presentes. Por la noche, la imagen de la Virgen salió en procesión desde el santuario hasta la iglesia de Santa María Magdalena, volviendo a congregar a sus fieles.

«Unión de un pueblo»

«Cehegín ha reafirmado su profunda devoción a la Virgen de las Maravillas, celebrando no solo la grandeza espiritual de su Patrona, sino también la unión de todo un pueblo en torno a su historia, su fe y sus tradiciones», indicaron desde el Consistorio.