La Casa Ayuntamiento de Santomera reabre este jueves tras las obras de remodelación La reforma, iniciada en 2022, incluye el cambio de cubiertas y otras mejoras; el edificio acogerá la sede de la alcaldía y el Registro

José Alberto González Martes, 9 de septiembre 2025, 00:56

Tres años y tres meses después del inicio de las obras de remodelación, retrasadas por problemas presupuestarios y con la empresa adjudicataria, los vecinos de Santomera y la corporación vuelven a la Casa Ayuntamiento. La sede principal del Consistorio será reinaugurada este jueves, a las 12 horas, en un acto al que asistirán el alcalde, Víctor Martínez, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

Así lo confirmaron fuentes municipales a LA VERDAD, y destacaron que «santomeranos y santomeranas podrán disfrutar de este emblemático edificio», tras su modernización. La reforma, que ha costado 1.208.000 euros (el presupuesto inicial fue de 787.000 euros), ha sido financiada con fondos propios y del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep Local). Los trabajos han incluido la sustitución de la cubierta, el refuerzo de la estructura y la corrección de distintos daños. En los próximos díoas habrá unas jornadas de puertas abiertas.

Traslado de la Biblioteca

El edificio acogerá la alcaldía y el Registro Municipal. La Casa del Huerto, sede temporal de la alcaldía, se convertirá en centro cultural y albergará la nueva Biblioteca Municipal, que dejará Casa Grande. La Casa Ayuntamiento gana protagonismo tras el derribo de una pérgola en un lateral de la plaza Borreguero Artés, que a finales de septiembre y principios de octubre será otra vez epicentro de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario.

