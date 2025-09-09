La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Casa Ayuntamiento, en una imagen tomada ayer. AYTO.

La Casa Ayuntamiento de Santomera reabre este jueves tras las obras de remodelación

La reforma, iniciada en 2022, incluye el cambio de cubiertas y otras mejoras; el edificio acogerá la sede de la alcaldía y el Registro

José Alberto González

José Alberto González

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:56

Tres años y tres meses después del inicio de las obras de remodelación, retrasadas por problemas presupuestarios y con la empresa adjudicataria, los vecinos de Santomera y la corporación vuelven a la Casa Ayuntamiento. La sede principal del Consistorio será reinaugurada este jueves, a las 12 horas, en un acto al que asistirán el alcalde, Víctor Martínez, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

Así lo confirmaron fuentes municipales a LA VERDAD, y destacaron que «santomeranos y santomeranas podrán disfrutar de este emblemático edificio», tras su modernización. La reforma, que ha costado 1.208.000 euros (el presupuesto inicial fue de 787.000 euros), ha sido financiada con fondos propios y del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep Local). Los trabajos han incluido la sustitución de la cubierta, el refuerzo de la estructura y la corrección de distintos daños. En los próximos díoas habrá unas jornadas de puertas abiertas.

Traslado de la Biblioteca

El edificio acogerá la alcaldía y el Registro Municipal. La Casa del Huerto, sede temporal de la alcaldía, se convertirá en centro cultural y albergará la nueva Biblioteca Municipal, que dejará Casa Grande. La Casa Ayuntamiento gana protagonismo tras el derribo de una pérgola en un lateral de la plaza Borreguero Artés, que a finales de septiembre y principios de octubre será otra vez epicentro de las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario.

