El Carnaval de Cabezo de Torres despide el verano con su Medio Año Carnavalero La pedanía murciana celebrará el 26 y 27 de septiembre dos jornadas festivas dedicadas a los años 80, que refuerza el carácter único de esta fiesta

Murcia se prepara para despedir el verano con el color, la música y la energía del Medio Año Carnavalero de Cabezo de Torres, que este 2025 amplía su formato a dos días de celebración. El viernes 26 de septiembre tendrá lugar el Carnaval Abierto, en el que cualquier persona podrá participar bajo la temática de los años 80 y el sábado 27 llegará el esperado Medio Año Carnavalero, con un desfile que, sin perder su esencia de elegancia y belleza, se caracteriza por un desarrollo más ágil y espontáneo, acompañado siempre del humor y la crítica social.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, subrayó la importancia de esta cita, «que mantiene viva la tradición y proyecta el Carnaval de Cabezo de Torres como un referente cultural y festivo, no solo de Murcia, sino de todo el Sureste español».

Por su parte, el presidente del Carnaval, Pablo Belmonte López, destacó que «gracias al esfuerzo colectivo y a la implicación de quienes colaboran activamente, el Carnaval de Cabezo de Torres alcanza cada año mayor reconocimiento, siendo una fiesta única, que hay que vivir una y mil veces para comprender su grandeza».

El Medio Año Carnavalero llega como una oportunidad para disfrutar en septiembre del espíritu festivo que define al Carnaval de Cabezo de Torres, invitando a vecinos, visitantes y amantes de la fiesta a compartir un fin de semana inolvidable.

