La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del evento en la pedanía murciana. AYTO de Murcia

El Carnaval de Cabezo de Torres despide el verano con su Medio Año Carnavalero

La pedanía murciana celebrará el 26 y 27 de septiembre dos jornadas festivas dedicadas a los años 80, que refuerza el carácter único de esta fiesta

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:43

Murcia se prepara para despedir el verano con el color, la música y la energía del Medio Año Carnavalero de Cabezo de Torres, que este 2025 amplía su formato a dos días de celebración. El viernes 26 de septiembre tendrá lugar el Carnaval Abierto, en el que cualquier persona podrá participar bajo la temática de los años 80 y el sábado 27 llegará el esperado Medio Año Carnavalero, con un desfile que, sin perder su esencia de elegancia y belleza, se caracteriza por un desarrollo más ágil y espontáneo, acompañado siempre del humor y la crítica social.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, subrayó la importancia de esta cita, «que mantiene viva la tradición y proyecta el Carnaval de Cabezo de Torres como un referente cultural y festivo, no solo de Murcia, sino de todo el Sureste español».

Por su parte, el presidente del Carnaval, Pablo Belmonte López, destacó que «gracias al esfuerzo colectivo y a la implicación de quienes colaboran activamente, el Carnaval de Cabezo de Torres alcanza cada año mayor reconocimiento, siendo una fiesta única, que hay que vivir una y mil veces para comprender su grandeza».

El Medio Año Carnavalero llega como una oportunidad para disfrutar en septiembre del espíritu festivo que define al Carnaval de Cabezo de Torres, invitando a vecinos, visitantes y amantes de la fiesta a compartir un fin de semana inolvidable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  5. 5 Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana
  6. 6 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  7. 7 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  8. 8 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»
  9. 9 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Carnaval de Cabezo de Torres despide el verano con su Medio Año Carnavalero

El Carnaval de Cabezo de Torres despide el verano con su Medio Año Carnavalero