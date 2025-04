Carmen Conesa ensalza la Cruz en el pregón que da inicio a las fiestas de Ulea

Jesús Yelo Lunes, 28 de abril 2025, 23:21 Comenta Compartir

La consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa, pronunció el pregón de las fiestas de la Santa Cruz de Ulea, lo que constituyó el inicio de los festejos, que se alargarán durante los próximos días. Conesa recordó sus raíces uleanas durante su intervención. Su abuela paterna y sus bisabuelos nacieron en este municipio del Valle de Ricote. La Santa Cruz estuvo presente en todo momento. «Reina como protectora de la familia, la tierra y sus frutos, porque si hay algo que aglutina a los vecinos de Ulea, por encima de cualquier otra cosa, clases sociales e ideologías, es la Vera Cruz, que forma parte de mis raíces y de mi propia familia», señaló Carmen Conesa.

También rememoró las visitas de niña a casa de su bisabuelo Joaquín y las tardes que pasó jugando en el templete del Henchidor. «Aplaudo vuestro entusiasmo sin medida. No olvidemos nunca nuestras raíces. Me siento muy orgullosa de Ulea y de la Santa Cruz, que me acompaña desde niña». Loli López, presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz de Ulea, obsequió a la consejera con una réplica. El alcalde, Víctor Manuel López, junto a miembros de la corporación local, acompañaron a la consejera, quien también manifestó que «la Cruz está por encima de las creencias y es tal su magnetismo, es tal el amor que le profesa el pueblo, que nadie escapa a su protección ni es capaz de vivir de espaldas a su patrona». Un centenar de personas besaron la Santa Cruz a la conclusión del pregón. Antes, los sacerdotes Sergio Palazón y Julián Sánchez oficiaron una eucaristía en la que participó el coro parroquial de Ulea, que amenizó la misa con sus cantos y alabanzas a la reliquia.

Las fiestas vivirán uno de sus platos fuertes mañana con la celebración de la jornada miguera en la plaza de la Constitución.

Temas

Ulea