La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio del camión. Bomberos del Consorcio

Los bomberos apagan el incendio repentino de un camión en Mula

El vehículo comenzó a arder sin motivo alguno y los viandantes tuvieron que avisar a las autoridades

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:16

Un camión de grandes dimensiones que transportaba palets con sacos de cemento comenzó a arder de manera inesperada en La Gran Vía de Mula. Varios viandantes que pasaban por la zona alertaron, sobre las 9 horas de esta mañana, al teléfono de Emergencias 112 de la Región de Murcia para informar de este incendio.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Policía Local de Mula para controlar las llamas e intentar recuperar con normalidad la circulación de la vía.

El incendio no transcenció demasiado y, al poco tiempo de la llegada de los agentes, el fuego se apagó sin peligro alguno, a pesar de que las llamas superaban los cinco metros de altura. Todavía se desconoce el motivo de la creación de este siniestro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jornalero atendido en Fortuna entró al centro de salud «solo y tambaleándose»
  2. 2

    El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas
  3. 3 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  4. 4 El detenido por la brutal agresión en Torre Pacheco queda en libertad provisional
  5. 5 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 6 de agosto de 2025
  6. 6 El joven cartagenero ingresado en Roma se mantiene «estable, dentro de la gravedad»
  7. 7 La ginebra de Cehegín que sorprende por su curioso nombre: «No podía ser otro»
  8. 8 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  9. 9 El Cupón Diario de la ONCE reparte 815.000 euros en Los Alcázares
  10. 10

    Arco Noroeste, otra dosis de paciencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los bomberos apagan el incendio repentino de un camión en Mula

Los bomberos apagan el incendio repentino de un camión en Mula