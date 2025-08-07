Los bomberos apagan el incendio repentino de un camión en Mula El vehículo comenzó a arder sin motivo alguno y los viandantes tuvieron que avisar a las autoridades

LA VERDAD Jueves, 7 de agosto 2025, 16:16 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Un camión de grandes dimensiones que transportaba palets con sacos de cemento comenzó a arder de manera inesperada en La Gran Vía de Mula. Varios viandantes que pasaban por la zona alertaron, sobre las 9 horas de esta mañana, al teléfono de Emergencias 112 de la Región de Murcia para informar de este incendio.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Policía Local de Mula para controlar las llamas e intentar recuperar con normalidad la circulación de la vía.

El incendio no transcenció demasiado y, al poco tiempo de la llegada de los agentes, el fuego se apagó sin peligro alguno, a pesar de que las llamas superaban los cinco metros de altura. Todavía se desconoce el motivo de la creación de este siniestro.