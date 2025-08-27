Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia Vecinos de la localidad se movilizan para ayudar a la familia de esta chica de 18 años a afrontar los gastos asociados al tratamiento que necesita tras quedarse sin oxígeno durante varios minutos

Isabel Manzano Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:19 Comenta Compartir

A Julia Pallarés, de 19 años y vecina de Beniel, se le paró el corazón mientras esperaba que un semáforo cambiara a verde. Era una alumna aplicada a punto de acabar sus estudios de técnico de análisis de laboratorio en el IES Juan Carlos I de Murcia, pero el pasado 19 de febrero el tiempo se detuvo para ella y su familia. «Salió del instituto, después de haberse hecho las fotos para la orla, cogió el coche para regresar a casa y tuvo un paro cardíaco mientras esperaba en un semáforo», recuerda su hermana Rosa.

Al cambiar de color, varios conductores le pitaron y se acercaron a comprobar qué sucedía. No le encontraron el pulso. «Cuando nos llamaron nos dijeron que pese a haberla reanimado había entrado en parada varias veces más de camino al hospital más cercano», explica.

Después de tres meses ingresada en la UCI de La Arrixaca y otros tres más en planta, a principios de agosto abandonó el hospital. «Han sido seis meses con muchos altibajos, muchos momentos en los que se nos iba, pero se lo debemos todo a los médicos que han logrado mantenerla con vida», agradece. Los cuatro paros cardíacos que sufrió Julia le provocaron una hipoxia que le ha dejado graves secuelas: «Está despierta, abre los ojos, puede mover el cuerpo, pero no se comunica, ni da señales de reconocernos. Lo llaman estado de vigilia», detalla su familia.

Un proceso caro y costoso

La única opción que le ofrecían al recibir el alta del hospital era cuidados paliativos, pero su familia se negó a cruzarse de brazos y, tras llamar a varias puertas y hablar con familiares de pacientes con secuelas similares, lograron que la admitieran en la clínica Guttmann de Badalona, especializada en neurorrehabilitación. «Se trata de un centro privado pero la Seguridad Social se hace cargo del tratamiento. Lo que nos preocupa son los gastos asociados, que son muy elevados y no sabemos si estará allí tres, ocho o diez meses, pero tenemos que intentar todo lo que esté en nuestra mano», afirma.

Los padres de Julia dejaron su trabajo hace medio año y no se han separado de su hija en ningún momento: «Ha sido un 'shock'. Ahora están en Badalona, donde los alquileres son carísimos, y más en verano, así que durante las últimas semanas han pasado una noche en un hotel y otra en el coche para ahorrar», detalla Rosa.

Conscientes de que el proceso será largo y costoso, pidieron ayuda hace tan solo unos días a sus allegados a través de redes sociales para poder hacer frente a las facturas, desplazamientos y cuidados adicionales que Julia precise ahora y en el futuro. Sin embargo, la respuesta que recibieron superó con creces todas sus expectativas.

1. Julia paseando por las calles de su pueblo. 2. En su 18 cumpleaños el pasado septiembre.

Aluvión de solidaridad

En cuestión de horas, vecinos de Beniel y alrededores se interesaron por Julia y se ofrecieron a colaborar tanto económicamente como con donaciones de sillas y artículos de higiene: «No esperábamos esta respuesta. Nos están proponiendo hacer sorteos navideños para recaudar dinero, marchas solidarias, concentraciones moteras, a poner huchas en comercios locales para que los clientes puedan donar. Todo el que puede está aportando su granito de arena. Nos están dando mucho cariño y fuerza».

Para poder gestionar las ayudas de forma transparente, los familiares de esta joven han creado la fundación Asociación Ayuda Julia: «Agradecemos cualquier gesto, pero también queremos que quienes colaboren tengan la tranquilidad de que el dinero es para ayudarla. El objetivo es que pueda mejorar y tenga una buena calidad de vida». A través de la fundación, han abierto una cuenta para todos aquellos que quieran realizar una aportación: ES77210008220290200217496 así como un número de teléfono para quienes prefieran apoyarlos mediante Bizum: 6502278 47.

Los médicos aún no han encontrado una explicación para lo que le sucedió a Julia, cuyos planes cambiaron drásticamente en unos minutos. Días antes se había comprado un coche y estaba lista para incorporarse al mercado laboral tras finalizar sus estudios. «Era feliz. Me decía 'ahora lo tengo todo: mis estudios, mi coche, voy a empezar a trabajar'. Estaba ilusionada y lista para comenzar a vivir», insiste Rosa. «Nos dijeron que mi hermana murió en ese semáforo. Estuvo muerta unos minutos. Ahora solo queremos que tenga la oportunidad de volver a vivir».

Temas

Beniel