Una de las carrozas del desfile. Ayto.

El Bando de la Huerta llena de color y tradición las fiestas de Santomera

El tradicional desfile rinde homenaje a las costumbres y tradiciones del municipio

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:49

Santomera celebró este sábado una de las jornadas grandes de sus fiestas patronales con el Bando de la Huerta y su tradicional desfile de carrozas, que volvió a rendir homenaje a las costumbres y tradiciones del municipio. El desfile, teñido de colorido huertano gracias a los refajos y zaragüelles, contó con la participación de cerca de 3.000 personas, más de medio centenar de carrozas y una quincena de charangas, que recorrieron las principales calles entre aplausos y ambiente festivo.

La comitiva estuvo encabezada por la asociación Amigos de la Música y las Tradiciones, acompañada por la Cuadrilla de Auroros y el Centro Municipal de la Tercera Edad, responsables de repartir bebidas y bocadillos entre los asistentes. La jornada comenzó por la mañana con el ya consolidado 'prebando', organizado por la Asociación Mañanera El Precedente, que repartió juguetes en la residencia de mayores y en distintos puntos del municipio. El grupo Los Parrandos puso la nota musical al animado pasacalles.

El programa de fiestas patronales continuará este domingo con la ofrenda floral a la Virgen del Rosario en la plaza de la Iglesia, mientras que el martes la procesión en honor a la patrona pondrá el broche final a una programación con más de un centenar de actos.

