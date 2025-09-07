La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del Cabezo de la Cobertera. LV

Una asociación cultural de Abarán solicita a Cultura que la Huerta de Darrax se convierta en BIC

La asociación cultural reivindica la categoría de Sitio Histórico para el paraje, de origen andalusí

Jesús Yelo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:53

La asociación cultural La Carraila, de Abarán, ha remitido un escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional para que se realicen las acciones administrativas oportunas para incoar el procedimiento de declaración de la Huerta de Darrax y su entorno inmediato, que abarca territorios de Abarán y Blanca, como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Sitio Histórico.

La Carraila alude al «excepcional» estado de conservación que presenta el espacio agrícola tradicional de la Huerta de Darrax y también apunta a su origen en el periodo Andalusí, así como a sus «destacados bienes inmateriales asociados».

En su escrito, La Carraila propone que la delimitación del propuesto Sitio Histórico esté acodada por el río Segura y por la acequia de Charrara, en la que quedan recogidos los parajes de Huerta de Darrax, Cañada Hidalgo y Soto Damián, incluyendo su parcelario agrícola y el trazado de la acequia de Charrara con los restos de la Noria de Matú y de Ceña de Darrax con su acueducto, así como los vestigios del Acueducto de la Noria de Corona, la conservada casa de Darrax, la funcional Central de Nicolás, con su presa actual, y los muros de piedra seca para el aterrazamiento del parcelario huertano.

Cabezo de la Cobertera

La Carraila también recoge como una de las justificaciones para que la Dirección General de Patrimonio Cultural incoe el procedimiento de declaración como BIC de la Huerta de Darrax con categoría de Sitio Histórico a que «este espacio agrícola tradicional está dominado por el Cabezo de la Cobertera». También señala que el paisaje cultural del Valle de Ricote está conformado por diversos parajes articulados por el río Segura, desde Cieza hasta Archena, un entorno, señalan, de gran valor natural e histórico.

