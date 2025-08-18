El antiguo molino harinero de Ojós se convertirá en un museo del agua El Ayuntamiento adquiere el edificio por 38.000 euros para llevar a cabo el centro

El Ayuntamiento de Ojós ha sacado a licitación pública el antiguo molino harinero, ubicado junto al histórico lavadero público, ambos destacados elementos del patrimonio hidráulico del municipio y cuyo emplazamiento forma parte del extenso conjunto de infraestructuras hidráulicas que hacen de Ojós un auténtico «museo vivo del agua», en palabras de su alcalde, José Emilio Palazón.

El proyecto contempla la rehabilitación del edificio para habilitar un Centro de Interpretación del Agua y sus usos tradicionales, con especial énfasis en la ingeniería hidráulica y el patrimonio industrial local. «Servirá como complemento directo al Museo del Belén del Mundo, inaugurado en 2003, convirtiéndose en otro reclamo cultural para el Valle de Ricote», sostiene al alcalde.

El molino, documentado desde el siglo XVI en el contexto morisco, funcionaba gracias al flujo de la acequia Ojos-Villanueva y, durante siglos, formó parte del sistema hidráulico que abasteció el regadío y facilitó la producción de harina en la Región.

Vestigios de maquinaria

Tuvo diversas funciones. Primero fue aceña harinera; luego, fábrica de luz; y, posteriormente, se adaptó para otras actividades artesanales como el picado de esparto. En su interior, aún se conservan vestigios de maquinaria histórica, utensilios tradicionales y restos de los sistemas hidráulicos originales.

Recientemente, el Consistorio adquirió este edificio por 38.000 euros y ha reconocido a las familias propietarias del inmueble su disposición y colaboración, decisivas para hacer efectiva la compra del molino.

El presupuesto de rehabilitación alcanzará los 170.000 euros y su financiación será cubierta íntegramente por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia a través de fondos europeos 'Next Generation'. Las obras comenzarán a partir de octubre y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses.

Los visitantes podrán recorrer un espacio que, a través de piezas originales y explicaciones didácticas, mostrará el funcionamiento de tolvas, ruedas hidráulicas, acequias y depósitos históricos relacionados con el molino. Con esta rehabilitación, Ojós no solo salvaguarda un edificio emblemático, sino que realza su identidad como enclave patrimonial ligado al agua, fortaleciendo la oferta turística del Valle de Ricote y aumentando su atractivo para visitantes interesados en historia, patrimonio rural e ingeniería tradicional.

