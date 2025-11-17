Alguazas se marca como reto una parada con acceso a Cercanías El Consistorio diseña un plan de acción que recoge un avance en movilidad a través del tren; hay 19 acciones a lo largo de diez años

Alguazas ha dado a conocer Alguazas 2040, un plan de acción compuesto por diecinueve grandes proyectos estratégicos, agrupados en la Agenda 2030. El objetivo es convertir al municipio en un espacio «más equilibrado, sostenible, innovador, próspero y social», explicó el alcalde, José Gabriel García Bernabé. El documento marca la hoja de ruta del Ayuntamiento para la próxima década en ámbitos que van desde las infraestructuras y la movilidad hasta el clima, la cultura, la vivienda o la digitalización. Un eje principales es la mejora de la movilidad y la conexión interna y externa del municipio. Bajo iniciativas como 'Alguazas sobre raíles', se plantea la renovación de pasos ferroviarios, crear un parque en los solares junto a las vías y la reivindicación de una futura línea de Cercanías con Murcia y otras localidades, con parada en el municipio.

Asimismo, se recoge la ampliación de instalaciones deportivas, nuevos espacios de calistenia, rutas senderistas y un segundo pabellón cubierto, dentro del proyecto 'Deporte accesible, saludable y sostenible'. La mejora de las pedanías constituye otro de los pilares, con actuaciones para renovar vías, reforzar la seguridad, dignificar itinerarios peatonales y modernizar zonas de ocio. El bloque ambiental apuesta por recuperar el entorno natural y combatir los efectos del cambio climático. Y el proyecto 'Recuperando nuestro río' prevé la rehabilitación del paisaje fluvial del Mula, la creación de zonas de recreo y la construcción de una playa fluvial.

También se apuesta por la energía limpia con 'Alguazas solar', que contempla la instalación de paneles solares, luminarias led inteligentes y la creación de una comunidad energética municipal. En materia climática, se proyectan nuevas zonas verdes, parques inundables, áreas de sombra y la naturalización de espacios públicos. A ello se suma un plan para renovar el servicio de limpieza, crear un ecoparque y reforzar el mantenimiento de caminos y jardines. La Agenda Urbana incluye actuaciones para reforzar la competitividad económica. Con 'Horizonte industrial 4.0', se proyecta la ampliación y ordenación del suelo industrial, la creación de una ventanilla única para empresas, nuevas infraestructuras formativas y la construcción de un Centro Local de Empleo.

Auditorio al aire libre

En el ámbito del emprendimiento, se prevé recuperar locales comerciales vacíos, organizar eventos empresariales y mejorar los mercados semanales. El plan también impulsa el sector cultural y turístico con nuevas infraestructuras: una sala de exposiciones, un auditorio al aire libre, mejoras en el Cine–Teatro IV Centenario y la rehabilitación de la Torre Vieja y otros elementos patrimoniales.

La seguridad gana protagonismo con la creación de un nuevo cuartel de Policía Local, la incorporación de más agentes y la instalación de sistemas de videovigilancia inteligentes. Y el eje innovador apuesta por la cooperación metropolitana.

