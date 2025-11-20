Alguazas busca una solución urgente para restablecer la luz en los 'pisos de la Titos'

El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, se reunió este jueves con representantes de Iberdrola para buscar una solución a la situación de los vecinos de los 'pisos de la Titos' ... , que permanecen sin suministro eléctrico desde el pasado lunes. La compañía ejecutó el corte tras detectar «graves deficiencias» en el cuadro eléctrico y en los contadores del edificio. Según Bernabé, la prioridad es «restablecer el suministro eléctrico a aquellos propietarios o inquilinos que estén al corriente de pago y dispongan de contador individual».

Para ello, el ayuntamiento se ha comprometido a facilitar la nueva centralización de contadores y los elementos necesarios para regularizar la instalación eléctrica, mientras que los vecinos deberán asumir la conexión mediante una línea adecuada a la normativa vigente. Fuentes municipales aseguran que la intención es agilizar los trabajos «al máximo» para resolver cuanto antes la emergencia. El alcalde añadió que, si los vecinos aceptan las actuaciones propuestas, el restablecimiento podría realizarse «de un día para otro».

La medida provocó que este miércoles los afectados se manifestaran a las puertas del ayuntamiento, donde el alcalde mantenía una reunión informativa con la corporación. Los vecinos insistieron en que entre las familias afectadas hay personas especialmente vulnerables. Una mujer en silla de ruedas y otro residente que necesita un respirador eléctrico se encuentran entre los casos más delicados, según explicó a LA VERDAD el portavoz del grupo.

El administrador de fincas del edificio, Alejandro Robles, de la empresa AMR Consultores, remitió un comunicado en nombre de los vecinos para denunciar públicamente lo sucedido. En él afirmó que el ayuntamiento, junto con Iberdrola, «ordenó el corte de luz alegando riesgos en la instalación, lo que ha dejado a 24 familias literalmente en la calle, sin luz, sin recursos y sin alternativa habitacional». Añadió además que, según le han transmitido, el consistorio «habría declarado el edificio inhabitable y en estado de ruina, llegando incluso a mencionar la posibilidad de derribo». Sin embargo, lamentó que no se haya ofrecido ningún alojamiento temporal ni asistencia de emergencia. «Queremos denunciar públicamente los hechos y solicitar que los medios de comunicación den difusión a este caso para exigir una respuesta urgente y humanitaria», insistió Robles.

El administrador subrayó también que en el edificio conviven propietarios, inquilinos y ocupantes sin contrato, lo que ha complicado la situación, pero recalcó que el corte de suministro ha afectado igualmente a familias que sí pagan su recibo y cuentan con contador legalizado, independientemente de la procedencia o situación administrativa de otros residentes. Robles concluyó que los vecinos «continúan viviendo sin luz, algunos en condiciones que ponen en riesgo su salud», por lo que reclamó «una respuesta rápida y coordinada entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma e Iberdrola» para restablecer el suministro a los hogares regularizados y atender, asimismo, a los residentes más vulnerables.