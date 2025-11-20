La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plante de vecinos ante el Ayuntamiento este miércoles por la noche. Javier Carrión/ AGM

Alguazas busca una solución urgente para restablecer la luz en los 'pisos de la Titos'

Veinticuatro familias llevan varios días sin suministro eléctrico mientras Ayuntamiento e Iberdrola negocian cómo regularizar la instalación y atender a los vecinos más vulnerables

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, se reunió este jueves con representantes de Iberdrola para buscar una solución a la situación de los vecinos de los 'pisos de la Titos' ... , que permanecen sin suministro eléctrico desde el pasado lunes. La compañía ejecutó el corte tras detectar «graves deficiencias» en el cuadro eléctrico y en los contadores del edificio. Según Bernabé, la prioridad es «restablecer el suministro eléctrico a aquellos propietarios o inquilinos que estén al corriente de pago y dispongan de contador individual».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  8. 8

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 19 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alguazas busca una solución urgente para restablecer la luz en los 'pisos de la Titos'

Alguazas busca una solución urgente para restablecer la luz en los &#039;pisos de la Titos&#039;