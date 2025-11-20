La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde (d) conversa con una representación de las familias afectadas por el corte de luz.

Ver 11 fotos
El alcalde (d) conversa con una representación de las familias afectadas por el corte de luz. Javier Carrión/ AGM

Plante en el Ayuntamiento de Alguazas por el corte de luz en los 'pisos de la Titos'

La protesta de los afectados, que exigen al alcalde el restablecimiento del servicio, obligó a desplegar un amplio dispositivo policial

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Un amplio dispositivo policial se desplegó anoche a las puertas del Ayuntamiento de Alguazas después de que una treintena de personas se concentraran para exigir ... al alcalde, el independiente José Gabriel García Bernabé, el restablecimiento del suministro eléctrico en sus viviendas. El servicio fue cortado hace tres días por técnicos de la compañía Iberdrola, con supervisión de la Guardia Civil, debido, según el primer edil, a «un grave riesgo para la seguridad de las personas que allí habitan, dada la deteriorada situación del cuadro de contadores e interruptores de seguridad».

