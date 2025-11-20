Plante en el Ayuntamiento de Alguazas por el corte de luz en los 'pisos de la Titos'

Un amplio dispositivo policial se desplegó anoche a las puertas del Ayuntamiento de Alguazas después de que una treintena de personas se concentraran para exigir ... al alcalde, el independiente José Gabriel García Bernabé, el restablecimiento del suministro eléctrico en sus viviendas. El servicio fue cortado hace tres días por técnicos de la compañía Iberdrola, con supervisión de la Guardia Civil, debido, según el primer edil, a «un grave riesgo para la seguridad de las personas que allí habitan, dada la deteriorada situación del cuadro de contadores e interruptores de seguridad».

García Bernabé solicitó la presencia de los agentes del Instituto Armado tras ser alertado de que los residentes afectados planeaban acudir al Consistorio durante la celebración de una comisión informativa con la corporación municipal, con el fin de exigir una solución directa al regidor.

Durante la concentración, una representación de los vecinos, acompañados por concejales del PSOE, se reunió con el primer edil, quien les trasladó la necesidad de contratar un abogado para resolver la situación. Por su parte, los ediles socialistas señalaron que el Ayuntamiento «debe hacerse cargo de estas personas mientras permanezcan sin suministro eléctrico, dado que algunas precisan de atención especial», afirmó la edil Marina Hoyos. La concejala subrayó, además, que «algunos de los vecinos que se han quedado sin luz están al corriente del pago de sus facturas». Según García Bernabé, la intervención se ejecutó después de que, hace más de un año, se requiriera a los responsables de los edificios la reparación urgente de la instalación, sin que se hubiera adoptado medida alguna.

Operación de Industria

La situación vivida en Alguazas responde a un requerimiento de la Dirección General de Industria ante el mal estado del cuadro de contadores de estas viviendas, ubicadas en los conocidos 'pisos de la Titos'. Como resultado de la inspección, los técnicos de Industria decretaron la clausura y desconexión eléctrica de los inmuebles «ante el peligro que representaban tanto para los residentes como para el entorno», explicó el alcalde.

En torno a una treintena de personas quedaron sin suministro eléctrico, «muchas de ellas viviendo en situación de ocupación irregular o en pisos utilizados para actividades ilícitas», señaló el regidor, conocido por su firme posicionamiento contra la delincuencia en el municipio, lo que le ha valido que no sea esta la única situación de conflicto en la que se ha visto envuelto ni que deba ser protegido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras la reunión con los afectados, con el fin de tratar de encontrar una solución, el alcalde pudo abandonar el Consistorio sin ningún tipo de problema ni altercado público.