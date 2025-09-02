La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Martínez. Ayto.

El alcalde de Santomera exige al Taibilla soluciones definitivas contra los cortes de agua en La Matanza

LA VERDAD

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:04

El Ayuntamiento de Santomera denunció este martes que, por cuarta vez este verano, los vecinos de La Matanza se han visto afectados por un nuevo corte en el suministro de agua potable debido a una avería en la conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que también abastece al casco urbano y al polígono industrial del núcleo de población.

El alcalde, Víctor Martínez, visitó la incidencia junto a José Antonio Martínez, concejal de Sostenibilidad, y calificó la situación de «absolutamente insostenible». Asimismo, recordó que esta infraestructura «no es competencia municipal, al no discurrir por el término de Santomera».

El regidor volvió a exigir a la MCT que renueve de inmediato el tramo actual de conducción y habilite un punto alternativo de suministro en Santomera «para garantizar el abastecimiento en caso de futuras incidencias y reforzar nuestra autonomía hídrica».

«No podemos seguir esperando más», dijo Martínez. «Nos han citado con el presidente de la Mancomunidad a finales de mes, pero los vecinos y las empresas de La Matanza necesitan una solución ya. Estamos hablando de un servicio básico, que afecta a la salud, al bienestar y a la actividad económica de cientos de familias» añadió.

El Ayuntamiento recordó que ha remitido numerosas cartas y peticiones formales sin obtener respuestas satisfactorias del organismo estatal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  3. 3 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  7. 7

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero
  8. 8 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  9. 9 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  10. 10 A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El alcalde de Santomera exige al Taibilla soluciones definitivas contra los cortes de agua en La Matanza

El alcalde de Santomera exige al Taibilla soluciones definitivas contra los cortes de agua en La Matanza