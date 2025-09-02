El alcalde de Santomera exige al Taibilla soluciones definitivas contra los cortes de agua en La Matanza

El Ayuntamiento de Santomera denunció este martes que, por cuarta vez este verano, los vecinos de La Matanza se han visto afectados por un nuevo corte en el suministro de agua potable debido a una avería en la conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), que también abastece al casco urbano y al polígono industrial del núcleo de población.

El alcalde, Víctor Martínez, visitó la incidencia junto a José Antonio Martínez, concejal de Sostenibilidad, y calificó la situación de «absolutamente insostenible». Asimismo, recordó que esta infraestructura «no es competencia municipal, al no discurrir por el término de Santomera».

El regidor volvió a exigir a la MCT que renueve de inmediato el tramo actual de conducción y habilite un punto alternativo de suministro en Santomera «para garantizar el abastecimiento en caso de futuras incidencias y reforzar nuestra autonomía hídrica».

«No podemos seguir esperando más», dijo Martínez. «Nos han citado con el presidente de la Mancomunidad a finales de mes, pero los vecinos y las empresas de La Matanza necesitan una solución ya. Estamos hablando de un servicio básico, que afecta a la salud, al bienestar y a la actividad económica de cientos de familias» añadió.

El Ayuntamiento recordó que ha remitido numerosas cartas y peticiones formales sin obtener respuestas satisfactorias del organismo estatal.

