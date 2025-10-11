Agilizan las reparaciones en 16 edificios públicos de La Unión para evitar los cortes de luz

El ultimátum de la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de La Unión por el estado de las instalaciones eléctricas municipales ... ha recibido respuesta del Consistorio por medio de un plan de reparaciones que lleva ejecutando varios meses y que se prolongará, como mucho, hasta finales de año, además del compromiso de adelantar en lo posible los trabajos. Como informó LA VERDAD, el organismo regional advirtió de un posible corte de suministro eléctrico en una veintena de locales públicos municipales si el Ayuntamiento no acreditaba antes del 22 de septiembre la subsanación de deficiencias «graves», denunciadas hace más de un año por el sindicato CSIF. En el caso de que el Consistorio no enviase la certificación positiva de cada local, Industria, decía la resolución, procedería «a dar orden de corte de suministro de las instalaciones citadas a la empresa distribuidora».

El concejal de Infraestructuras, Francisco Ramón García, incluyó en la documentación remitida a la Comunidad la certificación positiva de un organismo de control autorizado (OCA) sobre diez centros. Son La Maquinista de Levante, el Antiguo Mercado Público, el Ayuntamiento-Casa del Piñón, la sede de la Fundación Sierra Minera, el Punto de Atención a la Infancia de Roche y los colegios Alfonso X, Herrerías, Roche, El Garbanzal y Juan Carlos I. Sobre otros dieciséis edificios afectados, el edil asegura que «el estado de las instalaciones no representa una amenaza para la salud de los usuarios».

A pesar de existir «deficiencias importantes», añadió el edil, «estas no constituyen un peligro inmediato para los usuarios, siempre que se utilicen las instalaciones con diligencia».

«Un gran esfuerzo»

En la vertiente social, el concejal entiende que resulta «fundamental» valorar el impacto que ocasionaría «privar a la población del municipio de servicios esenciales como colegios, recursos sociales o consultorios médicos, entre otros, que sería de gran envergadura». García subrayó que «hay un compromiso en la resolución de los problemas y nos encontramos solventándolos a marchas forzadas, con un gran esfuerzo, pero para terminar necesitamos algo más de tiempo».

Varios locales serán reparados este mes, como el Hogar de la Tercera Edad de Portmán; los consultorios médicos de Portmán y Roche, la biblioteca municipal, el Juzgado de Paz, la Policía Local, el polideportivo y el colegio de educación especial Enrique Viviente. Allí «se han subsanado todas las deficiencias interiores del centro y queda pendiente el trabajo exterior del aumento de sección de la línea, que está sobrecargada». Hasta finales de año y por este orden, se intervendrá en el centro de servicios sociales, el centro social de Roche, el pabellón de deportes Ramón Solano, el Espacio Joven, el Centro Cultural Asensio Sáez, los pabellones de deportes de Portmán y de Roche, el Museo Etnológico de Roche y el Museo Arqueológico de Portmán.

Críticas del PSOE

El delegado de CSIF, José Antonio Martínez, expresó su «sorpresa» por el oficio municipal y reclamó aclarar por qué se dice que «no hay peligro, cuando Industria precisamente avisa del riesgo para las personas, después de haber tenido tiempo durante un año para subsanar las deficiencias».

El PSOE local aseguró que PP y Vox «alardean constantemente de su buen hacer y gran trabajo y, sin embargo, la situación de una serie de edificios públicos se debe a su dejadez y su inoperancia».