Dos operarios, en las instalaciones de La Maquinista de Levante, en una foto de archivo. LV

Agilizan las reparaciones en 16 edificios públicos de La Unión para evitar los cortes de luz

El Ayuntamiento avanza en el arreglo de las deficiencias, denunciadas por el CSIF, y promete a la Comunidad acabar los trabajos este año

A. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:35

El ultimátum de la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de La Unión por el estado de las instalaciones eléctricas municipales ... ha recibido respuesta del Consistorio por medio de un plan de reparaciones que lleva ejecutando varios meses y que se prolongará, como mucho, hasta finales de año, además del compromiso de adelantar en lo posible los trabajos. Como informó LA VERDAD, el organismo regional advirtió de un posible corte de suministro eléctrico en una veintena de locales públicos municipales si el Ayuntamiento no acreditaba antes del 22 de septiembre la subsanación de deficiencias «graves», denunciadas hace más de un año por el sindicato CSIF. En el caso de que el Consistorio no enviase la certificación positiva de cada local, Industria, decía la resolución, procedería «a dar orden de corte de suministro de las instalaciones citadas a la empresa distribuidora».

