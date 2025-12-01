La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de trabajos de asfaltado de una carretera. Jaime Insa / AGM

Adjudican las mejoras de la carretera que conecta Pliego con Librilla

La rehabilitación de un tramo de 3,6 kilómetros de la RM-C27 reforzará la seguridad de los 94.000 vehículos que pasan al año

LA VERDAD

Mula

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:24

La Consejería de Fomento e Infraestructuras adjudicó este lunes las obras de rehabilitación del firme de la carretera RM-C27 en el municipio de Mula, por un importe superior a 355.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. La actuación permitirá mejorar las condiciones de seguridad vial y el confort en la circulación en un tramo de 3,6 kilómetros que conecta la carretera de Alhama de Murcia-Pliego (RM-515) con la carretera de Librilla (RM-C2). Por esta vía regional circulan anualmente más de 94.000 vehículos, uno de cada cuatro pesado, lo que incrementa la exigencia sobre el firme.

La actuación consistirá en la ejecución de una capa de regularización del firme con mezcla bituminosa en caliente y el extendido de un doble tratamiento superficial. Además, se realizará la limpieza de cunetas y taludes, el revestimiento de cunetas con hormigón y la reposición completa de la señalización horizontal y vertical en todo el tramo.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que la mejora de esta vía «responde al compromiso del Gobierno regional con la seguridad de los usuarios y con la conservación continua de la red viaria, especialmente en aquellos tramos con tráfico pesado y mayores exigencias estructurales».

Carrillo señaló que «nuestra prioridad es garantizar carreteras seguras, funcionales y preparadas para soportar volúmenes crecientes de circulación, porque la movilidad es un elemento clave para la competitividad y la cohesión de los municipios del interior». La Consejería de Fomento ha ejecutado en los últimos meses diferentes obras en el municipio de Mula, por un valor de 1.178.405 euros.

