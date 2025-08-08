Los actos de los Sodales baten récords en Fortuna con más de un millar de festeros El acto de la Invasión da el pistoletazo de salida a las celebraciones en honor a San Roque, que tendrán su culmen en el gran desfile del viernes

El municipio de Fortuna hace historia este año con las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos gracias al récord tanto en festeros -más de un millar saldrán a las calles- como en relación al número de actos previstos. Así lo destacó este viernes el Ayuntamiento, que ha presentado un programa «más amplio que nunca, consolidando estas celebraciones como un espectáculo cultural único». Esta celebración, declarada de Interés Turístico Regional, arrancó ayer con la Invasión y se extenderán hasta el 15 de agosto, integradas dentro de las fiestas patronales en honor a San Roque.

Organizadas por la Federación de Sodales, las fiestas sumergen a Fortuna en su legado íbero y romano, ligado en torno a las aguas termales que han hecho del municipio un lugar de referencia a lo largo de la historia. Un evento que fusiona historia, tradición y diversión. La cita atrae a vecinos y visitantes, desarrollándose tanto en el casco urbano como en lugares emblemáticos como el Santuario Romano de la Cueva Negra, donde tiene lugar, precisamente, la Cena Romana con más de 650 festeros vestidos de época.

Este sábado será el arranque oficial en la avenida Juan Carlos I, con el acto de Presentación y Coronación de las Ninfas, que incluye el pregón, que correrá a cargo de José Manuel Martínez Gil, director del IES Santa María de los Baños. Los actos continuarán mañana con la Cena Íbero-Romana en la Cueva Negra. El lunes será el turno de Atlantis, a las que seguirá la Búsqueda de la Lucerna, un juego de pistas históricas (martes 12), la Bacanal Romana (miércoles 13) y el Entierro de Tánatos y Serpentis (jueves 14).

Once agrupaciones

El acto cumbre que llevará a los Sodales a todo el municipio será el próximo viernes 15 de agosto, a las 19.30 horas, en el que más de 1.000 personas, acompañados de espectáculos de fuego, coreografías, gladiadores y bandas de música, sacarán a las calles el colorido XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano con los once grupos que componen las fiestas. Los encargados de abrirlo y portar la bandera de la Federación de Sodales serán los Festeros del Año, que por primera vez se concede 'ex aequo'​ a Ester Ruiz Martínez y Pedro Herrero Palazón, ambos de los Sodales Adoradores de Venus.