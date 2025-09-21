Abarán se divierte con gigantes y cabezudos El encuentro nacional se consolida como el día más multitudinario de las fiestas de San Cosme y San Damián

Jesús Yelo Abarán Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:24

A punto de cumplir el cuarto de siglo -lo hará el año que viene-, el Encuentro Nacional de Gigantes y Cabezudos 'El Tío Pajero', de Abarán, se ha consolidado y convertido en el evento más multitudinario de las fiestas de San Cosme y San Damián.

Las calles y plazas del municipio registraron este domingo una multitudinaria presencia de visitantes y vecinos, casi la mitad niños que no daban crédito ante el paso de centenares de gigantes y cabezudos procedentes de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Aragón, que repartieron miles de juguetes, sonrisas e ilusión.

El acto comenzó en la Plaza Vieja y contó con la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; el alcalde de Abarán, Jesús Gómez, y varios consejeros socialistas, concejales de la corporación y reina y damas de honor.

J. A. Moreno

Durante el acto, hizo uso de la palabra el Gigantero de Honor 2025, José Carrasco Molina, que estuvo acompañado por el presidente de honor del Grupo Europa, Miguel López Martínez, alma del encuentro. También el alcalde, que dio la bienvenida al delegado, el consejero de Presidencia, que se mostró encantado de presenciar esta popular fiesta y felicitó a la organización, y el delegado del Gobierno, que confesó que «es la primera vez que asisto a esta fiesta y se convertirá en una cita más que obligada de mi agenda».

En el encuentro participaron casi mil personas repartidos en gigantes y cabezudos de Beniarrés (Alicante); la animación 'El Mundo de Risa' con la charanga 'No tenemos prisa'; San José, de Villena; Colla de Nanos de Alicante con sus gaitas y tambores; Nanos y Gigantes de Monovar con sus postizas y charanga; Colla Nostra, de Huesca; Gigantes y Cabezudos de Cehegín; Cabezudos de Murcia, entre ellos el cronista oficial de Murcia y periodista, Antonio Botias; Blanca y La Estación con «La Espartosa»; la asociación Imagina y Crea, de Torre Pacheco, y los gigantes de Sonsoles Tornero, Virgen del Oro y El Tío Pajero, de Abarán.

El desfile se inició en la plaza Vieja y prosiguió por Médico Gómez, San Damián, Plaza de la Zarzuela, Doctor Molina y paseo de La Ermita donde los protagonistas posaron para que los niños y jóvenes pudieran fotografiarse junto a ellos.