La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandera roja en la playa de Galúa, en La Manga del Mar Menor, en una fotografía de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Once banderas rojas ondean este lunes en playas de Cartagena y San Javier

La Dirección del Plan Copla pide precaución en el baño en varios lugares de la costa de la Región de Murcia

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:10

Los puestos de vigilancia del Plan Copla abrieron este lunes con bandera roja, que indica prohibición en el baño, en 11 playas de Cartagena y San Javier, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de Monte Blanco-Calnegre, Galúa, Sirenas, Entremares y Levante (Cabo de Palos), en Cartagena. Por otro lado, Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, El Arenal I y El Arenal II, en San Javier.

Además, tienen bandera amarilla, que indica precaución, las playas de Calblanque (Cartagena); Poniente I, Poniente II, Matalentisco, La Cabaña, Calarreona, La Higuerica y La Carolina (Águilas); Calnegre, Puntas de Calnegre y Parazuelos (Lorca) y Estacio Sur (San Javier).

El resto de puestos de vigilancia del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia han abierto con bandera verde, que señala baño seguro.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, antes de entrar al baño, es aconsejable fijarse en la bandera que ondea en el puesro de vigilancia, y ante la duda, consultar a los socorristas del puesto. Además, las banderas pueden modificar su estado a lo largo del día, por lo que, hay que revisar su color en el momento previo al baño.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  6. 6 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  7. 7 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  8. 8

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  9. 9 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  10. 10

    La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Once banderas rojas ondean este lunes en playas de Cartagena y San Javier

Once banderas rojas ondean este lunes en playas de Cartagena y San Javier