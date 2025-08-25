Once banderas rojas ondean este lunes en playas de Cartagena y San Javier La Dirección del Plan Copla pide precaución en el baño en varios lugares de la costa de la Región de Murcia

Bandera roja en la playa de Galúa, en La Manga del Mar Menor, en una fotografía de archivo.

Los puestos de vigilancia del Plan Copla abrieron este lunes con bandera roja, que indica prohibición en el baño, en 11 playas de Cartagena y San Javier, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de Monte Blanco-Calnegre, Galúa, Sirenas, Entremares y Levante (Cabo de Palos), en Cartagena. Por otro lado, Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, El Arenal I y El Arenal II, en San Javier.

Además, tienen bandera amarilla, que indica precaución, las playas de Calblanque (Cartagena); Poniente I, Poniente II, Matalentisco, La Cabaña, Calarreona, La Higuerica y La Carolina (Águilas); Calnegre, Puntas de Calnegre y Parazuelos (Lorca) y Estacio Sur (San Javier).

El resto de puestos de vigilancia del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia han abierto con bandera verde, que señala baño seguro.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, antes de entrar al baño, es aconsejable fijarse en la bandera que ondea en el puesro de vigilancia, y ante la duda, consultar a los socorristas del puesto. Además, las banderas pueden modificar su estado a lo largo del día, por lo que, hay que revisar su color en el momento previo al baño.