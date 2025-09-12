Ocho kilómetros de retenciones en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura Un accidente provoca que el tráfico presente importantes atascos en la mañana de este viernes

S. C. Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:47 Comenta Compartir

Un accidente provoca este viernes una importante retención en la autovía A-30, a la altura de Molina de Segura, en sentido Murcia. Hasta ocho kilómetros de atasco se acumulan en esta zona, entre el polígono industrial El Saladar y hasta poco antes de llegar al nudo de Espinardo y a la conexión con la A-7. La Dirección General de Tráfico indica que ha sido necesario cortar el carril izquierdo de la carretera.