Ocho de los 45 diputados regionales admiten carecer de título universitario

Las dimisiones de la diputada del PP en el Congreso Noelia Núñez, por atribuirse grados que no tenía, y del comisionado del Gobierno central para ... la dana de Valencia, José María Ángel (PSOE), por falsificar su título, han puesto el foco sobre los currículums de los políticos, provocando que algunos de ellos hayan tenido que revisar de urgencia los perfiles profesionales que constan en los portales digitales de las diferentes instituciones.

Pese a que ni siquiera para ser presidente del Gobierno de España y ministro del Ejecutivo se requiere titulación universitaria –solo es preciso ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos al sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado por sentencia judicial, según el artículo 11 de la Ley 50/1997–, siempre da prestigio de cara a la sociedad contar con un brillante expediente académico, más aún en esta época en la que, quien más o quien menos, tiene estudios superiores, lo que lleva a algunos a exagerar sus currículum como si se estuvieran enfrentando a un proceso de selección de empleo.

En el caso de la Asamblea Regional, solo ocho diputados reconocen no tener titulación universitaria. Pero eso no ha sido obstáculo para que dos de ellos lleguen a ser pesos pesados de sus respectivos grupos parlamentarios. Es el caso de Joaquín Segado (PP) y Carmina Fernández (PSOE). El primero consta como técnico superior en Administración y Finanzas, un título de Formación Profesional que obtuvo recientemente en un centro privado, mientras que la segunda señala que tiene formación en Administración y Dirección de Empresas, admitiendo de forma implícita que no llegó a obtener el título. En su perfil consta la realización de un «programa superior de formación en liderazgo estratégico» en el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad.

Diez diputados son licenciados o graduados en Derecho, mientras que uno solo tiene la carrera de Ciencias Políticas

La portavoz de Podemos, María Marín, es licenciada en Veterinaria desde 1998, profesión que ejerció durante más de veinte años en distintas clínicas privadas de la Región. José Ángel Antelo, presidente y portavoz parlamentario de Vox, aparece como graduado en Marketing y Dirección Comercial, aunque no especifica en qué universidad. La UCAM, centro que patrocina el club de baloncesto donde jugó durante años, imparte dicho título. La web de la Asamblea resume así la trayectoria deportiva del líder de Vox: «Debuta en la ACB con 16 años en el Real Madrid y finaliza su carrera deportiva en el UCAM Murcia». Según el perfil que de él ofrece la Liga Endesa, disputó 17 minutos con el club blanco, en cinco partidos. También jugó en Bilbao, Cáceres, Zaragoza, León, Tenerife, Hospitalet y Fuenlabrada. Pero, sin duda, fue en el UCAM Murcia donde labró su carrera, con seis temporadas en la máxima categoría del baloncesto español». También es deportista Sonia Ruiz Escribano, del PP, que no aporta ninguna titulación universitaria.

El lugarteniente de Antelo en el grupo de Vox, Rubén Martínez Alpañez, y el diputado popular Antonio Martínez Pastor son los únicos doctores en la Cámara, mientras que Lola Jara, con dos licenciaturas y un máster, presenta el expediente académico más brillante de la bancada socialista. La Asamblea debe actualizar la información profesional de Juan Andrés Torres Escarbajal, pues no aparece el Grado en Economía por la Universidad de Granada, que él mismo ha acreditado a esta Redacción.

Diez con leyes

Por otro lado, entre los diputados regionales hay diez licenciados/graduados en Derecho, entre ellos el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez. A ellos espera sumarse Antonio Landáburu (PP), quien cursa Derecho.

Titulaciones técnicas y científicas tienen Alfonso Martínez Baños y María Dolores Martínez Pay (PSOE); Virginia Martínez (Vox); Antonio Martínez Pastor, Maruja Pelegrín, Víctor Martínez-Carrasco, Mari Carmen Ruiz Jódar, María Casajús, Josefa Carreño y María Luisa Ramón (PP). Como en casa de herrero, cuchara de palo, solo hay un graduado en Ciencias Políticas, el diputado del PSOE Miguel Ortega.

Por otro lado, todos los diputados que declaran tener titulaciones por la Universidad Católica San Antonio (UCAM), pertenecen a Partido Popular y Vox. Ninguno de los 15 parlamentarios de PSOE y Podemos ha obtenido su grado o licenciatura en la institución docente privada.