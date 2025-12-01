Las obras del AVE obligan a cortar un tramo de una carretera regional en Totana Adif y la Consejería habilitarán un desvío provisional, durante dos semanas, para construir diez kilómetros de la plataforma de alta velocidad Murcia - Almería

Construcción de la plataforma de alta velocidad en Totana, donde se repondrá la intersección con una carretera regional.

Manuel Buitrago Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:15

Un tramo de la carretera regional RM-502, entre Totana y el Polígono Industrial El Saladar, permanecerá dos semanas cortado con motivo de las obras de alta velocidad de la línea Murcia-Almería, en el Corredor Mediterráneo, informa Adif. Para desarrollar las obras de la futura plataforma ferroviaria en el tramo Totana-Totana, de casi 10 kilómetros, se está trabajando en otras actuaciones asociadas, entre las que destaca la reposición de esta carretera, que cruza por encima de la línea de ferrocarril actual.

La futura plataforma ferroviaria de alta velocidad salva la carretera RM-502, que se repone a través de uno de los vanos del viaducto sobre la Rambla de Los Arcos. Esta actuación se ha diseñado en coordinación con la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia.

Para ello, Adif explica que es preciso modificar la rasante de la carretera actual, eliminando el terraplén existente, lo que ha hecho necesario realizar un desvío provisional de la vía mientras se ejecutan las obras de reposición. Además, se ha planteado la reposición de la vía pecuaria Colada al Abrevadero de las Flotas de Arranca, mediante una estructura sobre la carretera RM-502, a través de un paso superior.

En total, la reposición de la carretera RM-502 tiene una longitud aproximada de 795 metros. Además de la explanación de tierras, se deben ejecutar las conexiones con el trazado existente por ambos lados y completar el pavimentado del firme, la señalización y otras instalaciones.

A partir del 15 de diciembre

Para completar todas estas operaciones y de acuerdo con la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia, se ha planificado el corte de la carretera RM-502 entre Totana y el Polígono Industrial El Saladar a partir del 15 de diciembre y durante un plazo estimado de dos semanas, apunta Adif.

Desde la autovía A-7 se podrá acceder hasta la Glorieta del Camino del Torrejón para el acceso a parcelas de fincas y carreteras. La salida desde Totana se cortará en la Glorieta de la carretera N-340 hacia Aledo. Como itinerario alternativo, el tráfico de vehículos se articulará por la Autovía A-7 y la carretera regional RM-609 para dirigirse a Totana.

Impulso de la línea Murcia-Almería

Adif AV indica que sigue impulsando el desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales, con una inversión de 3.600 millones de euros.

Recientemente se ha adjudicado el montaje de vía entre Vera y Almería y licitado la electrificación de este mismo tramo. Asimismo, mientras se completa la construcción de la plataforma ferroviaria (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, Adif AV progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y acaba de licitar la del tramo Lorca-Almería. Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen la LAV (telecomunicaciones y señalización).