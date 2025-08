El número de murcianos con acceso prohibido a locales de juego se duplica

El número de ciudadanos de la Región que tienen prohibido el acceso al juego se ha doblado en solo un año. En concreto, en 2024 ... fueron 243 frente a los 113 del año anterior, según refleja el último informe de la Comisión del Juego y Apuestas publicado por la Agencia Tributaria de la Región. De estos, 204 son hombres y 39 mujeres.

Se trata de un veto al que las personas con problemas de ludopatía pueden acceder de forma voluntaria y que se tramita a través de una solicitud ante la Dirección General de Tributos, que es la encargada del registro. Sin embargo, este recurso no siempre garantiza que las personas con adicción sean expulsadas del juego. «Muchos sufren recaídas porque hay empresas que no cumplen con su obligación de no dejarles pasar», denuncia Manuel Hernández, presidente de la asociación Nueva Esperanza, que presta ayuda a personas con ludopatía de la Región. Según el informe de la Comunidad, el pasado año se impusieron nueve sanciones a locales que permitieron el acceso a estas personas vetadas, y diez más por dar acceso a menores de edad.

Los agentes de la inspección del juego en la Región de Murcia detectaron el pasado año 225 infracciones en locales de juego, que se concretaron en 164 expedientes sancionadores de los que se derivaron 133 sanciones en firme, lo que supone un aumento del 60,2% frente a las 86 del año 2023. De estas, 60 sanciones fueron por infracciones muy graves, lo que supone multiplicarlas por más de cinco (445,5%. Además, hubo otras 56 de carácter leve, un 30,2% más, y 17 graves (un descenso del 46,9%).

Las infracciones que terminan en sanción suben un 60% y las catalogadas como muy graves se multiplican por cinco

El incremento de sanciones se produce pese a la caída en el número de inspecciones de la Comunidad de casi un 20%, con 1.907 actuaciones de control frente a las 2.377 de 2023. El descenso contrasta con lo recogido por el Plan de Inspección 2024-2026 de la Comunidad, que contemplaba 7.500 controles en tres años, lo que debía traducirse en cerca de 2.500 actuaciones anuales.

Control automatizado

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital achacan esta disminución a la puesta en marcha, a través de un convenio con la UPCT, de un contador en las máquinas «para saber las horas de juego y ver si cumplen la normativa», que permite automatizar parte de las inspecciones con actas que «complementan el número de inspecciones presenciales». A esto se suma, según indica la Consejería, otro convenio con la Policía Nacional, que cuenta con una nueva brigada en materia de juego y drogas, que también realiza inspecciones. Esta transfiere a la Comunidad «las sanciones interpuestas pero no el número de inspecciones realizadas».

Respecto al importe de las sanciones impuestas por la inspección de la Comunidad el pasado año, esta ascendió a 894.000 euros, un 28,6% más, aunque, como en años anteriores, cabe resaltar que esta cuantía es inferior a la abonada finalmente por las empresas, que pueden optar a reducciones por pago voluntario. En total la Comunidad recaudó 37,9 millones por la actividad del sector.

Las inspecciones de la Comunidad se redujeron en casi un 20%, con cerca de 19.000 controles presenciales realizados

Dentro de las conductas infractoras, destaca el aumento de locales abiertos sin contar con la autorización preceptiva, con 25 sanciones frente a las 8 de 2023, o los 72 que estaban funcionando con la autorización caducada. Además, se impusieron diez sanciones por ocultación o destrucción de información o documentos, una más que el año anterior.

Más apuestas en internet

Especial preocupación despierta la situación del juego 'online', donde el número de jugadores subió un 21,6% a nivel estatal. En la memoria no hay cifra de la Región, pero el auge de esta modalidad puede apreciarse en su impacto económico. Las cantidades jugadas 'online' subieron un 35,5% en la Comunidad, hasta alcanzar los 33,6 millones de euros, mientras que en 2023 fueron 24,8. Además, la última memoria de Proyecto Hombre indica que el 23% de los jóvenes atendidos en 2024 tenían problemas patológicos con las apuestas en internet. Las presenciales también suben, aunque de forma más moderada. El pasado año, los murcianos se jugaron 88,2 millones de euros en apuestas presenciales, 700.000 euros más.