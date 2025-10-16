Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena

Lorca Planes, en una imagen de archivo.

LA VERDAD Jueves, 16 de octubre 2025, 13:04

José Manuel Lorca Planes, el obispo de Cartagena, ha realizado varios nombramientos. Según comunicó la Diócesis en un comunicado, son los siguientes.

- Rvdo. D. Firmin Manyanga Mapepe es nombrado colaborador de la Parroquia San Fulgencio de Cartagena. Cesando del cargo de colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Murcia.

- Rvdo. D. Hervé Menki Nziete es nombrado colaborador de la Parroquia San José de Águilas. Cesando del cargo de colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Murcia.

- Rvdo. D. José Antonio Aguilera Pallarés es nombrado colaborador de la Parroquia San Nicolás de Bari-Santa Catalina de Murcia.

- Rvdo. D. Antonio José Palazón Cano cesa como consiliario diocesano de la Adoración Nocturna Masculina.

- Rvdo. D. Francisco Javier Gómez Navarro es nombrado arcipreste del Arciprestazgo Nº 14: Cartagena Norte.

- Rvdo. D. Julián Olisaeloka Anaetoh es nombrado sacerdote al servicio de las parroquias de Lorca.