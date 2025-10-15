La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Región de Murcia sigue a la cabeza en quiebras de particulares

Los juzgados reciben de abril a junio 841 demandas de familias obligadas a pedir un concurso para escapar de sus deudas, un 23,3% más

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 01:25

La insolvencia de los hogares sigue, en la Región, alcanzando cuotas récord. Los juzgados de la Comunidad recibieron, en el segundo trimestre de este año, ... hasta 841 quiebras de particulares, de acuerdo al último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estas solicitudes, que suponen la mayor parte de los 906 concursos que recayeron en los tribunales de la Región en ese periodo, correspondían a personas naturales no empresarios, una categoría que no ha dejado de aumentar en los últimos años y que creció otro 23,3% en estos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

