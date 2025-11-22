'NonStopLorcaXTriana' convierte el deporte en esperanza de vida

Lydia Martín Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:10 Compartir

Fue en las horas largas del hospital cuando Adriana Ramos pensó que tenía que hacer algo para ayudar a las personas que se enfrentan a tumores complejos, como era el caso de su hija Triana, que estaba padeciendo un tumor del seno endodérmico. Así, tras su curación, decidió buscar un modo de recaudar fondos y aportar a la causa creando la Asociación T-Elevamos, dentro de la cual puso en marcha el proyecto 'NonStopLorcaXTriana', un «auténtico movimiento social que convierte el esfuerzo deportivo en esperanza de vida». Se trata de una iniciativa en la que corredores profesionales hacen la vuelta a Lorca por toda la periferia, que son unos 300 kilómetros. Pero lo hacen por grupos, dándose el relevo, estando un día y medio efectuando esta carrera. Además, el día que llegan a la meta en el centro de Lorca, salen dos rutas de senderismo, una corta y una más larga, para que pueda participar todo el mundo, acabando la jornada con una convivencia, con comida y rifas solidarias. «El próximo año vamos a incluir bicicletas para hacerlo más grande», adelanta Adriana.

«En la primera edición fueron 10.000 euros lo que recaudamos y nos quedamos muy sorprendidos. En la segunda edición, que fue en mayo de este año, ya fueron 14.000 euros», transmitió con la satisfacción de todo lo que puede aportar con ese dinero. Porque estas cuantías han ido directas al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), fomentando la creación de un grupo de investigación del que forman parte el cirujano que atendió a su hija y el jefe de cirugía pediátrica oncológica, entre otros profesionales.

«No puedo estar más orgullosa de que nada más terminar una edición ya me estén preguntando por la siguiente», cuenta su fundadora. Pero su satisfacción no se queda ahí, porque siente que con este proyecto y el grupo de investigación que ha puesto en marcha puede «devolver el favor con a quienes han trabajando con mi hija», concluyó la madre de Triana, que recibió un reconocimiento de manos de la directora comercial de LA VERDAD, Ascensión Tenza, como homenaje a la labor que está desarrollando durante estos dos años con el proyecto.

Temas

Investigación

Lorca