Nicolás Redondo Terreros: «Estoy convencido de que se piensa ya en un referéndum en Cataluña con otra definición»

Cerca de cuarenta años lleva sin pisar la Región Nicolás Redondo Terreros (Portugalete, Vizcaya, 1958), el que fuera secretario general del Partido Socialista de ... Euskadi (PSE) e hijo del histórico dirigente de UGT, con quien comparte nombre. «La última vez que estuve en Murcia fue en los años 80, en una visita que realicé siendo secretario de Organización de Juventudes Socialistas, así que tengo muchas ganas de volver», reconoce. El próximo miércoles (de 18.30 a 20.00 horas, en el salón de grados de la Facultad de Derecho) presenta en la capital regional su libro 'No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español' (La esfera de los libros), en un acto organizado por el Grupo de Transferencia en Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia. A diferencia de la última vez, Redondo Terreros no viene a Murcia como militante del PSOE, del que fue expulsado, aunque sí como socialista, algo que será durante toda su vida.

–Titula su libro 'No me resigno'. ¿A qué no se resigna Nicolás Redondo Terreros?

–Bueno, yo no me resigno a muchas cosas. Yo no me resigno a que España sea una anomalía dentro de la Unión Europea; no me resigno a que España tenga unas instituciones debilitadas; no me resigno a que en España no podamos hacer lo que hacen el resto de europeos; no me resigno a que no hagamos entre todos los países pertenecientes a la Unión Europea una gran comunidad que sea sujeto de la Historia y tenga una posición en el contexto internacional. No me resigno a muchas cosas.

–¿A no ser militante del PSOE, el partido al que ha pertenecido durante toda su vida, se ha resignado ya?

–Bueno, sí, eso no se trata de resignarse o no. Simplemente consideraron que mi posición no era compatible con el Partido Socialista y yo tengo muy claro que donde no me quieren, no estoy. Y tampoco crea usted que me llevé un gran disgusto, y cuando ha ido pasando el tiempo, hasta estoy contento de no estar para no ser partícipe en ningún nivel, en ningún grado, de lo que se está haciendo. Eso no quiere decir que no recuerde y considere que soy lo que soy por haber pertenecido al Partido Socialista Obrero Español, que formo parte de la cultura de la izquierda democrática, que soy un admirador profundo de lo que hizo el PSOE durante la Transición, que recuerdo y estimo el papel de los que lucharon contra el franquismo y por la libertad desde las filas socialistas... No renuncio a una herencia que no puedo rechazar y que, entre otros tantos, construyeron mi abuelo y mi padre. Pero también me enseñaron ellos que, por encima de cualquier cosa, está la dignidad de uno y la libertad de expresión. El PSOE es un instrumento, no una iglesia. Así lo considero y, simplemente, pues las cosas han ido por este camino. Pero estoy feliz y contento.

–¿Se sigue usted considerando socialista?

–Sí, yo sigo siendo socialista. ¿Sabes lo que decía Albert Camus? Venía a decir algo así como que era de izquierdas a pesar de la izquierda. Lo cito en el libro. Bueno, pues yo soy socialista a pesar de los socialistas de hoy.

–Al doctor Juan Negrín, presidente socialista del Consejo de Ministros durante la Guerra Civil, lo expulsaron del PSOE en 1946 y lo readmitieron 2009. ¿Pasará lo mismo con usted?

–No tengo ningún interés en eso. Dejaré en el testamento que, una vez muerto, siga en la misma condición que tenía en vida. Eso me da absolutamente igual. Lo que me ha ocurrido a mí ha pasado en muchos partidos. A Ben-Gurión, por ejemplo, lo expulsaron del Partido Laborista y luego fíjese lo que es para Israel, que da nombre al aeropuerto de Tel Aviv. La vida da muchos vaivenes, pero vamos, ni pienso, ni me importa, ni tengo ningún interés en que me readmitan. Yo soy coherente con lo que digo, estoy contento y satisfecho con lo que expreso y no tengo ningún problema de conciencia. Para mí el partido no ha sido nunca una religión. Y podría serlo más que para cualquier otro, porque al fin y al cabo mi familia tiene una historia muy intensa y muy principal en el socialismo. Pero, justamente por eso, sé lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que uno sea honrado consigo mismo.

–Pedro Sánchez ha hecho cosas que no habían realizado otros presidentes. Por ejemplo, firmar acuerdos con la izquierda 'abertzale' y gobernar sin presentar siquiera los Presupuestos Generales del Estado. ¿Le sigue sorprendiendo el presidente?

–Soy muy inocente, me sorprendo cada día. A ver, yo dije desde el primer día que esta era una legislatura imposible. El PSOE obtuvo un buen resultado electoral, mejor de lo esperado, pero ganó el PP. El PSOE podría haber optado por mantenerse en la oposición y recobrar compostura ideológica y política, pero Pedro Sánchez prefirió hacer un gobierno apoyándose en partidos como el de Puigdemont, que está fugado de la Justicia española y que no puede pisar territorio español todavía; con partidos como Bildu, que es legal pero no ha hecho el recorrido ético que tiene que hacer cualquier partido de aceptación de la democracia y crítica a un pasado terrorista que ensangrentó el País Vasco y España; y de un partido como ERC, que hace muy pocos años dio un golpe de Estado en Cataluña. A mí me encanta contrastar las contradicciones. Ahora veo que al PSOE no le importa mucho lo que hicieron ERC y Junts en 2017, que provocaron una situación absolutamente excepcional que se puede calificar de golpe de Estado blando o de pronunciamiento como aquellos que había en el siglo XIX. Pero sí se sorprende porque Trump amnistía o indulta a los que asaltaron el Capitolio. ¿Qué quiere que le diga? No puede ser que uno tenga un objetivo tan amplio a la hora de enfocarse a sí mismo y tan estricto a la hora de enfocar a los demás. El inicio de legislatura ya presagiaba lo que iba a suceder y está sucediendo. La amnistía de esta legislatura no tiene nada que ver con la de la Transición, que fue un acto germinal de la España democrática que miraba al futuro. Es lo contrario, es una amnistía que divide a los españoles y rompe el principio de igualdad ante la ley. Vamos a ver qué supone el régimen especial económico para Cataluña, pero todo apunta a que será un arreglo que romperá el principio de igualdad y solidaridad entre los españoles. Y lo último que hemos visto es cómo se ha acordado la cesión de una serie de competencias sobre migración no ya con la Generalitat de Cataluña, que sería un interlocutor razonable, sino con Puigdemont, convirtiendo un reto europeo como es la migración en una cosa de política doméstica, de peaje para pagar la estancia en el gobierno. Así no se puede gobernar España. No hay ningún país en Europa que en el gobierno estén partidos políticos que proponen salirse de la OTAN, que rechacen un incremento de nuestro presupuesto de defensa, que no apoyen el rearme, que es imprescindible. Bueno, pues esos aquí hablan todos los días y son los protagonistas de la vida política española. Pues no sé lo que puede pasar más, pero desde luego que pasará. Si la legislatura se mantiene, seguirán sucediendo cuestiones de ese tipo.

–¿Cree que acabará Puigdemont consiguiendo el referéndum de independencia en Cataluña?

–No lo sé, no tengo ni idea. Pero estoy convencido de que se ha pensado ya en alguna forma alternativa a un referéndum, quizás con otra definición. Otra cosa distinta es que el Gobierno, cada vez más debilitado, tenga fuerza suficiente para llevar esto adelante. Pero sí se ha barajado, seguro. Y seguro que si se reeditan en la próxima legislatura la coalición de este gobierno actual, con los apoyos parlamentarios actuales, veremos algo que a lo mejor no se llama referéndum, pero tendrá otra definición que servirá para que estén más tranquilos los nacionalistas y más intranquilos el resto de españoles.

«Engrandecer a ETA»

–Los nacionalistas vascos, a los que usted conoce bien, también apoyan al Ejecutivo y hasta ahora han sido menos activos que los catalanes. ¿Cree que pasarán la factura a Sánchez?

–Los nacionalistas vascos son más sutiles que los catalanes, y parece una contradicción porque los vascos tenemos fama de ser más llanos, más francos. Pero sí están consiguiendo muchas cosas. El PNV entró en un proceso de negociación de unas competencias con el Gobierno central, que parece que se va sustanciando poco a poco durante estos últimos años, y lo que queda fundamentalmente es el régimen de la Seguridad Social, que se está negociando. Por otro lado, Bildu quería dos cosas que está consiguiendo plenamente. Primero, que se les legitime en España y en el País Vasco sin renunciar a engrandecer la leyenda de ETA. Y, por otro lado, unos beneficios para los presos de ETA que son clarísimos y evidentes.

–Esta cercanía del PSOE con los nacionalistas vascos y catalanes, ¿condena a los socialistas de territorios como Murcia a seguir perdiendo elecciones?

–Pedro Sánchez hace tiempo que decidió que lo importante era mantener el Gobierno de España y que no importaban las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, todo lo ha supeditado a mantener el Gobierno de España, aun a pesar de que eso impida al PSOE obtener mejores resultados en las comunidades autónomas. Además, por los últimos nombramientos que se han hecho en las autonomías, tengo la sensación de que Sánchez no está a disgusto con esa situación, con ser la única fuente de poder del PSOE en España. Al no tener poder en Andalucía, ni en Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valencia..., él es el único que parte y reparte.

–La izquierda siempre se caracterizó por el debate interno. Su padre, como secretario general de UGT, organizó huelgas generales a Felipe González. ¿Se ha perdido el espíritu crítico?

–Nicolás Redondo pensó siempre que el sindicato tenía que trascender tanto a la relación con el PSOE como a la relación con los gobiernos. Es decir, que el sindicato está para defender los intereses de la clase trabajadora, no para estar de acuerdo con los gobiernos. Y que aunque normalmente entrara en contradicción con gobiernos de derechas, también podía hacerlo con los de izquierdas. Eso es lo normal en cualquier país democráticamente estructurado y Nicolás Redondo, que venía de una cultura política francesa al haber estado en el exilio, tenía muy claro que UGT tenía un papel distinto al de ser una correa de transmisión del Partido Socialista. Por otro lado, en el PSOE siempre estuvimos acostumbrados a una sana controversia y ahora veo que unos diputados del PSOE en Castilla y León han dimitido porque han aparecido unas conversaciones de ellos, a través de un micrófono, criticando levemente al secretario general. Me parece inaudito. Los partidos de izquierda tienen una necesidad inevitable de debate y discusión. Y en los tiempos actuales, con las nuevas tecnologías, ese debate ya no es algo interno, sino que es un debate para y con la sociedad. Bueno, esos hábitos se han perdido, algo que debemos lamentar porque la consecuencia es que tenemos unos partidos pobres, adocenados, considerados como una iglesia. Y un partido no es una religión, sino un instrumento de la sociedad, que está vivo y tiene polémicas. La democracia muere cuando no hay conflictos.

Una de las razones por las que le expulsaron del PSOE fue por aparecer en un acto público junto a Isabel Díaz Ayuso. ¿La ve como una posible aspirante a la Presidencia del Gobierno de España?

-Bueno, la señora Ayuso es la líder del Partido Popular de Madrid y, aunque la obsesión que tiene Pedro Sánchez con ella la convierte en una líder nacional, sus resultados solo están contrastados por el momento en Madrid, no en el resto de España. Yo en los temas del Partido Popular no me meto. Yo lo que quiero para este país son líderes prudentes, tranquilos, moderados, que integren diferentes sentimientos, diferentes puntos de vista, y que intenten apaciguar. Ahora es el momento del apaciguamiento, de la tranquilidad, de establecer lazos. Isabel Díaz Ayuso es, desde luego, uno de los fenómenos políticos de estos últimos años, sin ninguna duda. Pero un fenómeno político por ahora reducido a Madrid.

-Aunque no sea posible de momento por la confrontación entre los grandes partidos, ¿cree que es necesario reformar la Constitución después de casi cincuenta años de democracia?

-Vamos a ver. De la actual crisis política española, la responsabilidad menor es la de la Constitución. Las constituciones, en contra de lo que dicen los nacionalistas, tienen vocación de permanencia, pues su cometido es la solución de los conflictos que se plantean en una sociedad. Se pueden plantear algunas modificaciones, desde luego que sí, pero hoy veo otras necesidades, como por ejemplo apuntalar el papel del Congreso de los Diputados. Hace unos días, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley sobre los requisitos para hacer nuevas universidades. El decreto ley es un instrumento que solo está justificado por la urgencia, y aunque las universidades son muy importantes, no son urgentes. Así que, en este caso, lo que se pretende es evitar, driblar, quitarle el papel que le corresponde al Congresode debate y fiscalización. Eso se incrementa cuando se hacen los decretos ómnibus. Por lo tanto,, lo primero que tenemos que hacer en este momento es recuperar el Parlamento. Lo segundo es proteger la independencia del Poder Judicial, que está sufriendo unos ataques brutales. En definitiva, que tenemos muchas cosas por hacer antes que pensar en algo tan imposible como la reforma de la Constitución que, además, lleva casi cincuenta años demostrando su fuerza.