Nacen otras 40 tortugas bobas de un nido en Calblanque Son ya 184 los huevos que han eclosionado en los tres últimos años en puntos de la Región de Murcia

LA VERDAD Viernes, 29 de agosto 2025, 13:55 | Actualizado 14:11h.

Nueva eclosión de un nido de tortugas bobas en la Región de Murcia. La madrugada de este viernes trajo el nacimiento de otros 40 de estos ejemplares en una puesta en el parque regional de Calblanque. Se trata de los huevos que fueron depositados en el entorno de Cala Negrete el pasado 13 de julio, y que fueron trasladados a una zona más segura para protegerlos. En total, el nido contenía 67 huevos, a los que se suman otros cuatro que fueron trasladados al centro de recuperación de El Valle, donde permanecen en una incubadora.

Los ejemplares recién nacidos han sido trasladados de inmediato a El Valle, donde pasarán una primera fase de control veterinario para ser medidos, pesados y marcados. Además, cabe la posibilidad de que sigan produciéndose nuevas eclosiones en las próximas madrugadas y, por ello, se mantendrá la vigilancia permanente del nido hasta el domingo, con la participación de agentes medioambientales, personal técnico y voluntarios de la campaña Territorio Tortuga.

Con estas eclosiones, el balance de los últimos tres veranos se eleva a 184 ejemplares nacidos con éxito en el litoral de la Región, lo que consolida a la Región de Murcia como un enclave importante para el anidamiento de esta especie amenazada.

En los últimos cinco años en los que se ha producido nidificación en la Región (2019, 2020, 2023, 2024 y 2025), se han contabilizado ya 256 eclosiones de tortuga boba en el litoral de la Región. En 2019 nacieron 21 ejemplares, en 2020 lo hicieron 51, en 2023 fueron 51, en 2024 se alcanzó el récord con 93, y en lo que llevamos de 2025 ya se suman 40 nuevos nacimientos.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que «Calblanque se ha consolidado como el lugar preferente de anidación de la tortuga boba en la Región, gracias a la calidad de sus playas y a las condiciones naturales del entorno. Estamos ante un hecho de enorme relevancia, porque cada puesta significa una nueva oportunidad para que esta especie en peligro de extinción tenga futuro en nuestras costas».