Los murcianos pueden ahorrar hasta 948 euros al año en combustible según dónde reposten Un estudio de Facua desvela que en la Región los precios del carburante pueden oscilar hasta 79 céntimos por litro

La diferencia en el llenado del depósito de carburante de un vehículo puede alcanzar hasta los 79 céntimos por litro de combustible en las gasolineras de una misma provincia, según datos de un estudio de Facua- Consumidores en Acción.

El informe, realizado sobre un análisis de los precios de más de 10.000 gasolineras, destaca que la variación puede llegar así a alcanzar los 39,50 euros al llenar un depósito de 50 litros.

En concreto, las diferencias de precios entre las gasolineras de una misma provincia oscilan entre los tres céntimos del GLP en Palencia y los 79 céntimos del gasóleo A en Murcia. Si nos vamos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las variaciones se reducen a los dos céntimos tanto en el diésel como en la gasolina 95.

Facua indicó que, de esta manera, en ciertos territorios los consumidores «pueden ahorrar cientos de euros al año si seleccionan correctamente la gasolinera donde repostan el combustible».

En el caso de Murcia y teniendo en cuenta los datos actuales, si un conductor opta por la estación de servicio más barata de la provincia pagará en un año 948 euros menos que si acude a la más cara en el caso de que llene un depósito de 50 litros dos veces al mes.

Por contra, con la ausencia de competencia real entre las gasolineras de Ceuta y Melilla, la asociación de consumidores apuntó que sus vecinos solo lograrían 24 euros al año eligiendo la menos cara.

En el caso del diésel, la provincia con mayores diferencias de precios es Murcia, hasta 79 céntimos por litro, seguida de Lleida y Girona, con 76 céntimos, y Granada, con 65 céntimos. En el otro extremo, los dos céntimos de Ceuta y Melilla tanto en el diésel como en la gasolina 95.

Las mayores variaciones en los precios de la gasolina 95 están en Granada, con 62 céntimos, Barcelona, con 53 céntimos, y Murcia, con 51 céntimos. Las menores diferencias están en Ceuta y Melilla, con dos céntimos, seguidas de Ourense, con 20.

En cuanto al GLP, las provincias con mayores diferencias entre gasolineras son Córdoba, con 40,5 céntimos por litro, Madrid, con 28 céntimos, Asturias, con 24 céntimos, y A Coruña, con 23 céntimos. Las variaciones más bajas son los tres céntimos de diferencia del GLP en Palencia, los 3,5 céntimos de La Rioja y los cuatro céntimos de Badajoz, Soria y Vizcaya.

