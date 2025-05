Los murcianos apuestan por adaptar la Iglesia a la sociedad del siglo XXI

Francisco ya tiene sucesor: Robert Prevost, estadounidense y muy ligado a Suramérica, donde estuvo varias décadas como misionero y después como obispo, fue elegido el ... jueves en el cónclave celebrado en la Capilla Sixtina. Sus primeras palabras, ofrecidas a las miles de personas que se congregaron en la plaza de San Pedro para celebrar su nombramiento, parecen dejar claro que León XIV no realizará un viraje de 180 grados sobre la línea marcada por Bergoglio. Ante la multitud, Prevost declaró que busca «una Iglesia sinodal que camina, busca la paz, la caridad, y que intenta estar siempre cerca de los que sufren», una afirmación muy parecida a las demandas del anterior Papa, más cercano a la calle que a la Curia.

La continuidad en los cambios impulsados por Francisco es una de las preguntas de la encuesta de Cemop-panel, encargada por LA VERDAD con motivo del fallecimiento del Pontífice el pasado 21 de abril. En este sentido, tres de cada cuatro murcianos consideran que la Iglesia necesita modernizar alguno de sus postulados y reglas para adaptarse a la sociedad del siglo XXI. Solo un 16,6% cree que las instituciones eclesiásticas deben preservar sus enseñanzas y tradiciones, incluso si no coinciden con las tendencias sociales actuales, y un 7,6% no tiene una opinión formada sobre este tema. El apoyo a esta modernización cobra fuerza sobre todo entre las mujeres: el 81,4% -por un 65,6% de hombres- apuesta por los avances, que ya había puesto sobre la mesa el Papa Francisco. Aunque no tomó medidas radicales sobre ello, siempre se mostró a favor de que las mujeres tuvieran un mayor papel en el seno de la Iglesia.

El porcentaje de apoyo al conservadurismo eclesiástico sube entre los varones, con un 24% frente a un 9,4% de mujeres. También es mucho más elevado entre los votantes de Vox: aunque más de la mitad sí cree que la Iglesia necesita modernizarse, el porcentaje de los que apuesta por mantener las enseñanzas y tradiciones aun en contra de las tendencias sociales sube hasta el 38%. Entre el resto de seguidores de formaciones políticas el apoyo es abrumador hacia el avance en las reglas; solo se eleva la opción conservadora entre los votantes del PP, con un 18,5%.

Legado de Francisco

En ese sondeo también se preguntó a los murcianos sobre el legado de Jorge Mario Bergoglio tras 12 años de papado. Una actuación que una inmensa mayoría de los encuestados consideran buena: un 84% la valora de forma positiva, mientras que sólo un 6,5% cree que ha sido negativa. También hay una mayoría de murcianos, casi un 54%, que han seguido con mucho o bastante interés todas las informaciones sobre el fallecimiento de Francisco.

Esta visión positiva sobre la tarea del anterior Papa es especialmente notable entre los votantes de izquierdas, tanto del Partido Socialista como de Podemos, entre los que apenas hay voces que critiquen su trabajo. Sí que aumenta el porcentaje entre los simpatizantes del Partido Popular, con un 8,5% que lo valoran de forma negativa, y principalmente para los de Vox, entre los que esta cifra sube hasta el 14,3%.

Los mayores esfuerzos del Papa Francisco se centraron en intentar cambiar la Iglesia católica para hacerla más abierta e inclusiva. Las reformas impulsadas hicieron que el anterior Pontífice se enfrentase a parte de la Curia y ya fueron uno de los motivos de la renuncia del también fallecido Benedicto XVI, además de los graves problemas económicos que arrastra n las arcas del Estado Vaticano. Para Francisco, la Iglesia y sus integrantes debían «oler a oveja», en referencia a una labor mucho más pegada al terreno que a las intrigas que se cuecen dentro de San Pedro.

En referencia a esos cambios, más de la mitad de los murcianos creen que Francisco sí logró llevar a cabo esas reformas en el seno de la Iglesia, mientras que no fue de esa manera para casi el 30% de los encuestados y un 20% no tienen una opinión formada. En esta cuestión coinciden los votantes de los dos extremos ideológicos, Podemos y Vox, ya que el 57% de los que eligieron a la formación morada y el 38% de quienes apoyan al partido de Abascal consideran que no hubo reformas importantes.

Más cercana es la opinión entre los seguidores de PP y PSOE, que en su mayoría, con un 59,5% y un 48,7% respectivamente, sí creen que hubo cambios logrados por parte del fallecido Papa Francisco.