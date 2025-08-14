La Comunidad refuerza la protección de la Sima de Peñas Blancas con nuevas medidas de conservación y un estudio sobre los murciélagos La actuación busca preservar uno de los refugios subterráneos más singulares de la fauna murciana y proteger una formación geológica única en la Región

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, culmina una actuación clave para adecuar y preservar uno de los enclaves subterráneos más singulares de la Región de Murcia: la Sima de Peñas Blancas, también conocida como Sima de Almendricos, situada en el término municipal de Lorca, dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Enmedio.

La intervención, enmarcada en el Plan de Gestión Integral (PGI) del Alto Guadalentín, responde a la necesidad de proteger un espacio natural de alto valor ecológico, geológico y faunístico, con especial atención a las poblaciones de murciélagos.

Los trabajos se han centrado en reforzar la protección de este refugio natural mediante un cerramiento perimetral respetuoso con la biodiversidad de este entorno, que permite compatibilizar la conservación del ecosistema con un uso público regulado y responsable. «El objetivo es garantizar la protección de este espacio natural sin interferir en la actividad de la fauna, especialmente los murciélagos, uno de los grupos faunísticos más amenazados de Europa», explicó el consejero Juan María Vázquez.

La instalación del cerramiento ha incluido un vallado de cerrajería metálica y una puerta con cierre antivandálico, diseñada específicamente para regular la entrada a la cavidad sin interferir en la actividad de la fauna. Se ha garantizado un espacio superior libre que facilita la entrada y salida de quirópteros y aves, así como una zona segura de acceso para posibles intervenciones de emergencia. Además, toda la infraestructura se ha ubicado a una distancia mínima de tres metros del borde de la sima, con el fin de no alterar las condiciones del ecosistema subterráneo.

Esta actuación responde a la coordinación entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca y a la colaboración de una asociación local que detectó un aumento del uso público no controlado de la sima, lo que podría afectar a su conservación. La rápida coordinación entre administraciones ha permitido evaluar la situación y poner en marcha las acciones necesarias que permiten dar una respuesta efectiva al enclave.

Durante este primer año de actuación, se establecerá un sistema provisional de regulación de accesos que permita compatibilizar la conservación con un uso responsable, mientras se realiza el estudio científico sobre la población de los murciélagos. Una vez se conozcan los resultados del mismo, se valorarán las necesidades reales de gestión y se propondrá un sistema de acceso adaptado a la realidad biológica de la cavidad.

Estudio científico para una gestión basada en el conocimiento

Además, se ha puesto en marcha un estudio científico sobre las poblaciones de murciélagos presentes tanto en la Sima de Peñas Blancas como en otras cavidades del entorno, con el fin de mejorar el conocimiento sobre su estado de conservación de las poblaciones y establecer criterios técnicos de gestión.

Este estudio, que se desarrollará a lo largo de un año, contempla diversas acciones como el muestreo con grabaciones de ultrasonidos, la captura controlada y el análisis morfológico de los ejemplares; la revisión bibliográfica de refugios conocidos como la Casa de las Culebrinas o Casa Las Talas; el diseño de una red de muestreo representativa y la evaluación del impacto de la actividad espeleológica en las cavidades del Alto Guadalentín; y la propuesta de medidas de gestión, como por ejemplo cierres temporales, regulación de aforos y la posible instalación de refugios artificiales.

Cabe recordar que las especies objeto de estudio forman parte de uno de los grupos más amenazados de la fauna europea. El objetivo es establecer un diagnóstico fiable sobre su situación y definir criterios técnicos para su gestión futura.

Estas actuaciones, el cerramiento y el estudio de quirópteros, forman parte del compromiso del Gobierno regional con la Red Natura 2000, la conservación de especies amenazadas y la mejora del conocimiento científico aplicado a la gestión del medio natural. Suponen una inversión total de más de 22.000 euros, cofinanciada en un 60 por ciento por el Programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027 y en un 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad Autónoma.