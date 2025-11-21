La murciana Bioflytech recibe una inyección del Estado de 1,5 millones La firma de Fuente Álamo que se dedica a la cría de moscas soldado para crear proteínas y grasas recibe la inversión a través de Moira Capital

Zenón Guillén Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La empresa murciana de biotecnología Bioflytech, con sede en Fuente Álamo, recibirá 1.563.000 euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dentro de la iniciativa 'Innvierte' para el crecimiento de empresas innovadoras de base tecnológica.

Se trata de uno de los seis proyectos empresariales que van a ser beneficiados en España a través de operaciones de coinversión dentro del compromiso para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles. En concreto, en octubre se han destinado un total de 8.644.000 euros. Los desarrollos incluidos abarcan los sectores bio, salud y agroalimentación; energía y medio ambiente, tecnologías de información y comunicación (TIC) e industria.

Bioflytech, cuyo CEO es Jesús Rodríguez, se dedica a la cría y procesado de la mosca soldado negra. En concreto, los productos que obtiene son proteína y grasa de insecto para su uso como ingrediente de piensos para alimentación animal; así como de subproducto, compost para su uso como fertilizante orgánico. La inversión pública se realiza con Moira Capital Desarrollo Delta Bis Fcre, SA.

Dicho programa, cuya finalidad es promover la innovación mediante el apoyo la inversión de capital riesgo en compañías, se instrumenta a través de la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado Innvierte Economía Sostenible SICC SME, SA, auto gestionada y sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). CDTI Innovación es el accionista único.

La firma regional, cuyo proyecto embrionario comenzó en la Universidad de Alicante, cuenta con instalaciones en Galicia, donde opera con su filial Alfaprogal, ubicadas en Palas de Rei (Lugo).️Allí proyecta también una inversión millonaria para la transformación de las larvas secas procedente de la planta fuentealamera. El objetivo es alcanzar una capacidad de producción de 62.000 toneladas al año. Se trata de la fabricación de harinas con porcentajes de proteína y grasas específicos en función de las demandas del cliente, y que está llamada a revolucionar el sector de harinas proteicas procedentes de insectos.

La larva seca es un producto especialmente pensado como dieta alimenticia para gallinas ponedoras y pollos de engorde, mientras que las harinas proteicas van más dirigidas a los sectores acuícola y avícola.

'Innvierte' forma parte de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, aprobada en 2020, que contiene los objetivos, las reformas y las medidas que deben adoptarse en todo el ámbito de la I+D+i en España con el fin de impulsar su crecimiento e impacto, y es uno de los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en esta materia para los próximos años.

Temas

ciencia

Innovación