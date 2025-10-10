La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
El ministro Óscar Puente ha visitado esta mañana los talleres de Renfe en Fuencarral. MITMA

Murcia contará con un nuevo taller para los trenes de Renfe

El ministro Óscar Puente anuncia una inversión de 40 millones de euros en unas instalaciones que funcionarán en el año 2027

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Murcia contará con un nuevo taller para mantenimiento y reparación de trenes, según ha anunciado esta mañana el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. ... Estas instalaciones se pondrán en servicio en el año 2027 para atender el material rodante con el que cuenta la Región, cuyo parque se verá ampliado con la modernización de la red de cercanías.

