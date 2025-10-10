Murcia contará con un nuevo taller para los trenes de Renfe

Murcia contará con un nuevo taller para mantenimiento y reparación de trenes, según ha anunciado esta mañana el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. ... Estas instalaciones se pondrán en servicio en el año 2027 para atender el material rodante con el que cuenta la Región, cuyo parque se verá ampliado con la modernización de la red de cercanías.

Óscar Puente ha dado a conocer una inversión global de 1.000 millones de euros para modernizar los talleres de mantenimiento de Renfe en España. En el caso de Murcia, el plan ministerial recoge la creación de un nuevo taller en Murcia, cuyo proyecto, en fase de estudio, contará con un presupuesto de 40 millones de euros para la realización de la obra civil y equipamiento industrial.

La obra supondrá la construcción de un nuevo taller de ancho convencional dotado de 3 posiciones de mantenimiento de 220 metros sobre el taller existente en Nonduermas, con una capacidad para la revisión y reparación de 24 trenes, informa el Ministerio. Además de la construcción del nuevo taller, se incrementarán los medios productivos como torno de foso, túnel de lavado, sistemas de extracción, medios de elevación, bajabogies y bajavías.

El ministro ha declarado que el ambicioso Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030, «es la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de su historia y uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno de España en transporte público».

Puente ha visitado hoy el nuevo taller de Renfe de alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, acompañado por el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, donde ha definido este Plan como «un nuevo modelo de mantenimiento que optimiza recursos, reduce tiempos y mejora la fiabilidad de los trenes en circulación».

El Plan tiene previsto la movilización de 1.000 millones de euros por todo el territorio nacional y representa, según Puente, una visión de país mediante la generación de empleo, desarrollo de la industria y cohesión territorial al servicio de la movilidad sostenible.

Más de 60 talleres en España

Puente ha detallado que «son más más de 60 talleres en actuación, de los que 10 de ellos ya están en ejecución o con proyecto, y cada uno de ellos supondrá un impulso a la actividad económica, genera oportunidades y vertebra el territorio a través del empleo y la innovación». Además, también se contempla la implantación de tres nuevos Centros Logísticos de Piezas de Parque.

Uno de los pilares fundamentales del nuevo plan es el nuevo modelo de mantenimiento, que incorpora tecnologías para mejorar el servicio al viajero o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar posibles incidencias antes de que se produzcan. Además, se introducen sistemas de inspección automática en vía, herramientas digitales para la gestión de operaciones y equipamiento industrial modernizado en los talleres. Asimismo, se apuesta por la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la instalación de sistemas energéticamente eficientes.

El ministro se ha mostrado satisfecho con estas innovaciones del nuevo modelo y, según ha informado, «gracias a la reorganización de los procesos y a la digitalización, los tiempos de estancia en taller se reducen un 29% lo que significa más trenes disponibles, más puntualidad y un servicio más eficiente para todos los ciudadanos y ciudadanas», informa el Ministerio.