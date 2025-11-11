Hippocampus une a instituciones del Estado, regionales y municipales en una macrolimpieza junto a la rambla del Albujón Ministerio de Defensa, Consejería de Medio Ambiente, ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, empresas y asociaciones colaboran en una jornada ambiental por tierra y mar para clausurar el proyecto Mediterráneo Responsable

Un «torbellino» de voluntarios es lo que esperan reunir este sábado 15 en el Menhir del Rame, junto a la rambla del Albujón y la base de Los Alcázares, para participar en una jornada ambiental entre los municipios de Cartagena y Los Alcázares. Precisamente, representantes de estos dos ayuntamientos, de la Dirección General del Mar Menor y del Ministerio de Defensa, además de la empresa TM Grupo Inmobiliario (patrocinador del proyecto) participaron ayer, junto a responsables de las asociaciones Hippocampus, Bahía Bella y ARBA Cartagena-La Unión, en la presentación 'in situ' de este «esfuerzo colectivo» dentro del proyecto Mediterráneo Responsable, lo describe el presidente de Hippocampus, José Luis Alcaide.

La iniciativa, a la que invitan a participar masivamente a toda la ciudadanía y entidades –esperan contar con más de cien personas, como mínimo–, consistirá en una macrolimpieza terrestre y subacuática incluida en el proyecto Mediterráneo Responsable, que «ha tejido durante más de dos años una red de colaboración entre asociaciones, instituciones, empresas y ciudadanos comprometidos con la protección del entorno natural. No es solo un nombre –dicen sobre el proyecto marco–: es una declaración de principios» que está demostrando que la acción ambiental puede ser motor de cohesión social, herramienta educativa y vía para recuperar espacios degradados. En concreto, este sábado 15 será «el cierre simbólico de un ciclo de trabajo intenso que se inició a finales de 2023 y ha implicado varias decenas de actividades y la recogida de casi 8 toneladas de basura, pero también es el inicio de una nueva etapa de conciencia colectiva», apunta Alcaide.

De 9 a 14.30 horas, socios y voluntarios de las asociaciones promotoras, firmemente implicadas en la defensa del patrimonio natural; de empresas (TM Grupo Inmobiliario, Fundación Estrella de Levante, Lhicarsa y Venta Simón); de instituciones colaboradoras (Ejército del Aire y del Espacio, ayuntamientos de Los Alcázares y Cartagena y Dirección General del Mar Menor); y ciudadanos a título individual se dedicarán a retirar la basura de la zona. Los organizadores destacan la importancia de unirse para demostrar que, «cuando se alinean voluntades, se pueden lograr transformaciones reales y duraderas. El Mar Menor, como símbolo de la gran riqueza natural y ejemplo tangible de fragilidad ecológica, necesita cada vez más del esfuerzo conjunto de todos los actores sociales», animan desde Hippocampus. Y avanzan que entre las instituciones invitadas a sumarse a la jornada se incluyen miembros de la Academia General del Aire (AGA) y de la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, en un gesto que «refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía a través de acciones de interés común», animan. Y recuerdan que es necesaria la inscripción previa pinchando aquí.

También avanzan que embarcaciones de Protección Civil, buceadores y cuerpos especializados, como el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, colaborarán en una jornada en la que «el Menhir de Rame será testigo de una comunidad que se levanta por su paisaje, su mar y su gente».

Contenedores, guantes, bolsas y maquinaria como 'dumpers' permitirán facilitar la recogida de residuos como escombros de origen antrópico y «abordar tanto la superficie terrestre como el ecosistema subacuático, especialmente sensible en la laguna del Mar Menor». Y la jornada terminará con una invitación a arroz a todos los participantes en la macrolimpieza.

Además, adelantan que en el primer trimestre de 2026, Cruz Roja, entidad colaboradora de Mediterráneo Responsable, e Hippocampus presentarán los resultados finales del proyecto en la sede del patrocinador TM Grupo Inmobiliario en Torrevieja, que, 'grosso modo', ha sacado casi ocho toneladas de basura marina desde el comienzo, en el litoral de Mallorca, Valencia, Alicante, Murcia y Almería.

Desde Hippocampus recuerdan que el pasado sábado 8, junto a la Consejería de Turismo, también se llevó a cabo una jornada de voluntariado ambiental en La Manga del Mar Menor, en la que medio centenar de voluntarios lograron retirar del fondo del Canal de Marchamalo, de sus riberas, escolleras y playas aledañas 1.400 kilos de basura. «Entre lo que sacamos, había un televisor, un carrito de bebé para gemelos, mochilas y ruedas», cuenta como curiosidad Alcaide sobre esta iniciativa financiada con fondos Next Generation y que desde mayo ha incluido salidas guiadas para hacer censos visuales de caballito de mar y otras especies, y cinco itinerarios submarinos educativos en 'snorkel', además de la edición de catálogos sumergibles para las actividades que, desde mayo, implicarán a más de 1.000 personas, entre las que se promueve «la sostenibilidad y el valor del ecosistema del Mar Menor», según el director del Itrem, Juan Francisco Martínez: «una oportunidad para fomentar el turismo responsable y crear una conciencia real sobre la importancia de proteger el medio ambiente».

La UE premia el proyecto Plumbum de Hippocampus con su BlueMissionMed

La Misión de la Unión Europea 'Restaurar nuestros océanos y aguas para 2030' ha reconocido en la segunda edición de su premio BlueMissionMed Society4Med 2025 el proyecto Plumbum de la asociación Hippocampus. La italiana Elena Santorini, vinculada desde hace muchos años a la organización con la que realizó su tesis doctoral sobre basuras marinas, recogió el galardón en el acto de entrega celebrado en Italia.

El reconocimiento, incluido en la categoría de Deporte y Ocio, valora esta iniciativa ciudadana, promovida por Hippocampus desde 2017 para retirar el plomo del fondo marino, especialmente del Mar Menor, por el alto nivel de participación (han reunido en estos casi 8 años a más de 1.200 buceadores y a 550 voluntarios, que han logrado sacar casi 2 toneladas del contaminante plomo, entre los que se cuentan 25.000 piezas pequeñas) y por su potencial para ser replicado en otros territorios europeos.

Ampliar Elena Santorini (c) recoge el premio de la Unión Europea BlueMissionMed Society4Med 2025 en Italia. Hippocampus

Desde Hippocampus agradecen el premio, que «refuerza nuestro compromiso con la restauración marina y la sostenibilidad del Mediterráneo» y reconoce de la labor de las personas, entidades y voluntarios que han contribuido al éxito del proyecto Plumbum».

Hay que recordar que el metal pesado recogido del fondo marino ha sido «todo reciclado y transformado por gestores autorizados, promoviendo un modelo ejemplar de economía circular y reducción de contaminación».