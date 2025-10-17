Un mundo lleno de oportunidades para el talento de la UPCT Los Premios Consejo Social y Alumni reconocen ocho proyectos por su innovación y dedicación

Lydia Martín Viernes, 17 de octubre 2025, 22:56 Compartir

Los Premios Consejo Social y Alumni se ha convertido en mucho más que una gala para distinguir los proyectos e ideas que brotan del seno de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Aspiran a consolidarse como una reunión anual de titulados para generar valor, riqueza y oportunidades. Porque en esta institución académica, los sueños de los egresados se convierten en objetivos, y esos objetivos acaban materializándose en una suma constante a la sociedad, con el foco siempre puesto en las personas.

Así lo transmitía el pasado jueves el presidente de Alumni, Ignacio Cifuentes, en la gala de entrega de los premios que se celebró en el Espacio Alviento de Cartagena; una ocasión para recordar la importancia de «remar juntos y unir todo el talento de la Universidad». Los galardones buscan reconocer «el desempeño, talento, compromiso y méritos de personas y colectivos», tal y como detalló el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y que sirvan como «modelos y referentes para nosotros». Y es que la Universidad, a través de Alumni y el Consejo Social, organizadores del evento junto a LA VERDAD, sirven de enlace entre la institución académica y la sociedad, y eso se pudo comprobar en las distintas iniciativas premiadas por su calado y repercusión.

Patrocinado por CT ingenieros, Grupo ATU, Emasa / Cartagena Parque y Cementos La Cruz, con agradecimiento especial a Grupo Zamora, el evento comenzó entregando los Premios Alumni con un doble reconocimiento en el Premio Mentor: el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia. Con este gesto se quiso poner en valor, por igual, los 175 años que acumulan cada uno de ellos, abanderando la innovación, excelencia y servicio público. Marcos Mateos, decano de Coiirm, quiso reconocer el trabajo de los colegiados que ofrecen su tiempo para compartir su experiencia con los alumnos. Por su parte, su homónimo en el Coitirm, Miguel Ángel Sola, quiso recordar el papel de los alumnos en la Región de Murcia «como responsables de que su futuro sea más sostenible, eficiente y mejor para todos», remarcando que gracias al nivel académico que adquieren en la Universidad, muchos de ellos salen ya trabajando.

Ganadores Premio Mentor Coiirm y Coitirm Marcos Mateos y Miguel Ángel Sola, decanos de Coiirm y Coitirm, respectivamente, con el Premio Mentor que entregó José Miguel Morales, director Oficina Murcia CT Ingenieros. Premio Emprendedor Pedro Antonio García Bastida Pedro Antonio García Bastida, junto a Víctor Rodríguez, director de LA VERDAD, al recoger el Premio Emprendedor por el proyecto Sugi microvegetales. Premio Excelencia Vicente Carrión Iniesta Vicente Carrión Iniesta dedicó el Premio Excelencia que le entregó el presidente de Alumni, Ignacio Cifuentes, a los aprendices de la Escuela Técnica de Bazán por su centenario.

Premio Cooperación Estrella de Levante Juan Antonio López Abadía, director técnico de Estrella de Levante, junto a María Olivo Sánchez, consejera de Emasa Empresa Constructora y Cartagena Parque. Premio Compromiso Social ESN Cartagena Sabrina Missi El Mountassir e Iria Rodríguez Torres, como representantes del Erasmus Student Network Cartagena (ESN Cartagena) se llevaron el Premio Compromiso Social, que les entregó Emilio Restoy, presidente del Consejo Social.

Premio Mecenazgo Ayuntamiento de Cartagena Cristina Mora con el Premio al Mecenazgo que entregó José Luis Reverte, director autonómico de Grupo atu Región de Murcia, al Ayuntamiento de Cartagena. Premio Ginés Huertas Martínez a la superación y al esfuerzo Alejandro Martínez Guillermo Alejandro Martínez Guillermo luciendo con orgullo el Premio Ginés Huertas Martínez que recibió de manos de Gines Huertas Suanzes, director general de Grupo Huertas.

Pedro Antonio García Bastida puso en marcha Sugi microvegetales en un momento en el que su vida le pedía un cambio tras el nacimiento de su segunda hija y con la llegada de la pandemia. La idea que germinó en su mente se transformó en semillas de sus propios microvegetales vivos, elaborados con técnicas sostenibles de agricultura que distribuye a los grandes restaurantes de la Región de Murcia y que le han valido el Premio Emprendedor.

El Premio Excelencia recayó en Vicente Carrión Iniesta por su conocimiento técnico y liderazgo durante toda su trayectoria. Entró hace 50 años en la Escuela Técnica de Aprendices de Bazán y actualmente ocupa el cargo de jefe de Área de Integración Operativa, desde donde establece las metodologías y procesos que se emplean en Ingeniería en el Negocio de Submarinos de Cartagena. En su extensa trayectoria se incluye el diseño eléctrico del Hespérides, la implementación de software de diseño asistido por ordenador en Bazán o el proyecto del simulador de plataforma para submarinos S80 Plus. «Quiero dedicar el premio a los aprendices, porque muchos de ellos son de la UPCT», indicó al recoger el premio con motivo del centenario de esta escuela, además de dedicarlo a su familia y recordar que el secreto para el liderazgo es «ir a trabajar con ilusión».

Un valor real para la ciudad

Para Emilio Restoy, presidente del Consejo Social, el objetivo es que Alumni sea un referente para los egresados y un valor real para la ciudad en su conjunto. Quiso transmitir que las titulaciones de la UPCT encajan perfectamente en la sociedad actual, llena de oportunidades en estos perfiles. «Estamos en un momento bueno en el que hay oportunidades y nosotros queremos sumar todo lo posible», afirmó, invitando a empresas privadas de instituciones públicas a aprovechar este momento de forma conjunta.

Los Premios Consejo Social comenzaron con el Premio Cooperación para Estrella de Levante, implicada en el desarrollo académico y profesional de sus estudiantes a través de la Red de Cátedras, lo que ha permitido que muchos egresados hayan podido formarse y aplicar sus conocimientos en la cervecera. «Muchos se han quedado o se han ido a otras empresas del grupo. No es solo un vínculo a nivel profesional, sino que también se crea a nivel personal», matizó Juan Antonio López Abadía, jefe de Optimización, Energía y Medioambiente de Estrella de Levante.

El Premio Mecenazgo lo recibió la concejala y teniente de alcalde Cristina Mora en representación del Ayuntamiento de Cartagena, quien remarcó el compromiso de «seguir avanzando juntos desde la puesta en valor del conocimiento, la innovación y el apoyo del talento emergente». El Consistorio acaba de firmar la quinta línea de la cátedra conjunta que añade a la movilidad, historia y patrimonio, urbanismo y vivienda, la de deporte. «Seguimos haciendo historia creando futuro», cerró su intervención la concejala.

Sabrina Missi El Mountassir e Iria Rodríguez Torres recibieron el Premio Compromiso Social otorgado al Erasmus Student Network Cartagena (ESN Cartagena), un voluntariado destinado a la inclusión, socialización y conocimiento de la ciudad y sus costumbres para quienes hacen esta movilidad. «Queremos que no se sientan tan perdidos, que aprecien la ciudad y quieran quedarse en ella», indicaron, señalando positivamente el intercambio cultural que se genera en ambos sentidos.

Superación y resultados

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega del Premio Ginés Huertas Martínez a la Superación y Esfuerzo, que fue para Alejandro Martínez Guillermo por su «constancia y capacidad para sobreponerse a dificultades», lo que sintoniza con los valores de este premio y de la propia Universidad, así como por su excelencia académica y compromiso social. Fue el primer graduado en Ingeniería Biomédica de la UPCT y ya en su trabajo final de grado aplicó la Inteligencia Artificial a la planificación quirúrgica, reduciendo un proceso de 24 horas a apenas 4 minutos para salvar vidas que ya se usa en hospitales de la Región de Murcia. Este premio también puso en valor su labor más allá de las aulas como voluntario, representante estudiantil, impulsor del asociacionismo, divulgador científico y tecnólogo volcado en ayudar a pacientes de enfermedades raras, donde estaca la fundación de la asociación BioMed's que preside y desde la que trata de facilitar la comunicación de niños con discapacidad y enfermos de ELA, entre otros logros de su trayectoria de este joven de tan solo 23 años.

«Lo más importante es ayudar a la sociedad y que haya impacto social», compartía el premiado, que vive cada día sabiendo que el próximo reto no está marcado en el calendario, pero puede comenzar en cualquier momento.

La clausura de la gala corrió a cargo del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que recordó cómo estos egresados «terminan siendo el espejo donde quiere mirarse todo el mundo», al igual que la propia Universidad. «Su esfuerzo se ha transformado en un gran proyecto, empresa, idea, o servicio a la sociedad para hacernos mejores», añadió, hablando de la importancia de la «pertenencia e identidad» a esta institución que se plasmará en la Ley de Universidades que elabora la Comunidad y que quiere «que los alumnos sean los protagonistas y tengan un sillón en el Consejo Social».

Temas

UPCT

Cartagena