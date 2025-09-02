Las multas por conducir de forma temeraria o en sentido contrario repuntan un 30% en la Región de Murcia
Las sanciones por exceso de velocidad superaron el pasado año las 74.800 en la Comunidad, según un informe de la AEA
Murcia
Martes, 2 de septiembre 2025, 12:22
La insensatez se pone al volante. Las multas por circular de forma temeraria o en sentido contrario van a más en la Comunidad, a tenor ... del análisis realizado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En 2024 -último año del que dispone de datos- hasta 273 automovilistas fueron sancionados en la Comunidad por circular causando un riesgo extremo o poniendo en peligro la vida de los demás. La cifra supone un aumento de un 30% respecto al año anterior.
No son las únicas. Las sanciones por circular de forma negligente también se dispararon el año pasado un 24,1%, alcanzando las 1.200; y la misma tendencia experimentaron las multas por comportamiento indebido al volante, con hasta 767 sanciones -un 24,1% más-. Unos números que ponen de relieve un problema que, cada vez más, campa a sus anchas por las carreteras regionales.
El informe de la AEA bucea en la realidad que se vive sobre el asfalto de la Comunidad en base a las infracciones detectadas. Tráfico multó en 2024 a 145.843 automovilistas en la Región, un 4,44% más que el año anterior. La cifra supone una media de 399 sanciones diarias. El aumento en las multas de Tráfico es menos acentuado en la Región que a nivel nacional, donde las sanciones se incrementaron un 5,14% en 2024, sobrepasando la friolera de los cinco millones -5.148.667-.
Gran parte de las sanciones que Tráfico impone en la Comunidad se imponen a automovilistas que pisan de más el acelerador. En 2024 fueron 74.897 las sanciones dictadas por exceso de velocidad, apenas un 0,03% más que solo un año antes. Según se desprende del informe de la AEA, aquellas infracciones captadas por radares móviles aumentaron un 1,45% mientras que las detectadas por cinemómetros fijos se rebajaron un 0,46%.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.