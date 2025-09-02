Las multas por conducir de forma temeraria o en sentido contrario repuntan un 30% en la Región de Murcia

La insensatez se pone al volante. Las multas por circular de forma temeraria o en sentido contrario van a más en la Comunidad, a tenor ... del análisis realizado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En 2024 -último año del que dispone de datos- hasta 273 automovilistas fueron sancionados en la Comunidad por circular causando un riesgo extremo o poniendo en peligro la vida de los demás. La cifra supone un aumento de un 30% respecto al año anterior.

No son las únicas. Las sanciones por circular de forma negligente también se dispararon el año pasado un 24,1%, alcanzando las 1.200; y la misma tendencia experimentaron las multas por comportamiento indebido al volante, con hasta 767 sanciones -un 24,1% más-. Unos números que ponen de relieve un problema que, cada vez más, campa a sus anchas por las carreteras regionales.

El informe de la AEA bucea en la realidad que se vive sobre el asfalto de la Comunidad en base a las infracciones detectadas. Tráfico multó en 2024 a 145.843 automovilistas en la Región, un 4,44% más que el año anterior. La cifra supone una media de 399 sanciones diarias. El aumento en las multas de Tráfico es menos acentuado en la Región que a nivel nacional, donde las sanciones se incrementaron un 5,14% en 2024, sobrepasando la friolera de los cinco millones -5.148.667-.

Gran parte de las sanciones que Tráfico impone en la Comunidad se imponen a automovilistas que pisan de más el acelerador. En 2024 fueron 74.897 las sanciones dictadas por exceso de velocidad, apenas un 0,03% más que solo un año antes. Según se desprende del informe de la AEA, aquellas infracciones captadas por radares móviles aumentaron un 1,45% mientras que las detectadas por cinemómetros fijos se rebajaron un 0,46%.