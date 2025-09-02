La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
Un conductor circula junto al radar de la MU-30, en El Palmar. Guillermo Carrión / AGM

Las multas por conducir de forma temeraria o en sentido contrario repuntan un 30% en la Región de Murcia

Las sanciones por exceso de velocidad superaron el pasado año las 74.800 en la Comunidad, según un informe de la AEA

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:22

La insensatez se pone al volante. Las multas por circular de forma temeraria o en sentido contrario van a más en la Comunidad, a tenor ... del análisis realizado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En 2024 -último año del que dispone de datos- hasta 273 automovilistas fueron sancionados en la Comunidad por circular causando un riesgo extremo o poniendo en peligro la vida de los demás. La cifra supone un aumento de un 30% respecto al año anterior.

