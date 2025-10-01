La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ginecóloga realiza una ecografía a una paciente. R. I.

El 13% de las mujeres que abortan en la Región de Murcia son adolescentes

De las 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo registradas el año pasado, 472 se produjeron en menores de 20 años

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:14

El año pasado se llevaron a cabo en la Región de Murcia 3.673 abortos, lo que representa una estabilización con respecto al ejercicio anterior, ... cuando se practicaron nueve más. Lo más llamativo, de nuevo, es el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo en adolescentes. En total, se registraron 472 abortos en menores de 20 años, solo seis menos que el año anterior. Representan casi el 13% del total de intervenciones.

