Josefa Martínez, en su residencia de San Pedro del Pinatar, el día que recibió la primera vacuna contra la covid. Alfonso Durán

Muere Josefa Martínez, la mujer que recibió la primera dosis de la vacuna contra covid en la Región de Murcia

«Pocas personas contagiaban tanta alegría y ganas de vivir como ella», dice Fernando López Miras

LA VERDAD

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:35

Josefa Martínez, la mujer que recibió la primera vacuna contra la covid en la Región de Murcia, falleció este jueves. «se ha llevado un trocito del corazón de todos los que la conocimos», lamentó en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente regional, Fernando López Miras, que la conoció en la residencia de San Pedro del Pinatar donde vivía.

«Pocas personas contagiaban tanta alegría y ganas de vivir como lo hacía Josefa», añadió el líder del Ejecutivo autonómico en su publicación. Y concluyó: «Todo mi cariño y mis condolencias a sus familiares. Descanse en paz».

Josefa Martínez encarnó la esperanza que tenía la sociedad puesta en las vacunas contra la covid, cuya pandemia llevaba casi un año paralizando la vida y cobrándose miles de muertos, sobre todo de pacientes vulnerables. Por ello, la inmunización comenzó por los centros de discapacidad y las residencias de mayores. En la Región de Murcia se estrenó en San Pedro del Pinatar, donde el 27 de diciembre de 2020, a sus 83 años, a Josefa Martínez le hizo «mucha ilusión» ser la primera en recibir la dosis de Pfizer.

